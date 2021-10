"Gracias a las Kardashian", Paola Rojas aceptó su nueva apariencia física con ayuda de las socialites

En una de las recientes emisiones del programa "Netas divinas", Paola Rojas habló sobre lo difícil que ha sido la pandemia para todos en general. En su caso, contó que cuando recién comenzó la contingencia sanitaria y debió permanecer en casa, ganó unos kilos de más. La periodista mexicana, titular del noticiero "Al Aire con Paola", logró aceptar su nueva apariencia física gracias a las hermanas Kardashian.

Paola Rojas es muy disciplinada con sus rutinas de ejercicio, sin embargo, al comienzo de la pandemia dejó de entrenar como habitualmente lo hacía, "entonces poquito a poquito, fue muy sutil, pero empecé a ganar peso y de pronto ya descubrí que había una diferencia de 4 kilos de cuando inició la pandemia".

Ante esto la conductora de televisión y ex esposa de Zague (ex futbolista de la Selección Mexicana), entró en una lucha para perder esos kilos de más.

Al verse en el espejo, "de entrada descubrí que pues sí, había ganado una talla, pero mi cara se veía más sana, pues sí se rellenó un poquito todo". Paola Rojas manifestó que las modas van cambiando y las hermanas Kourtney, Kim y Khloé Kardashian, han influenciado mucho.

Ya tengo más cachetito y también más caderita, además gracias a las Kardashian las caderas están de vuelta.

Asimismo mencionó que las hermanas del mediático y famoso Clan Kardashian-Jenner, la ayudaron a aceptarse tal cual es. "Yo no quiero que esos kilos se conviertan en una fuente de estrés, bienvenidos, acomódense bonito, la ropa que ya no me queda, ya no me queda y abracé mi nueva talla y punto".

Durante su participación en "Netas divinas", Paola Rojas dejó muy en claro que todos debemos cuidar nuestra salud de una manera integral. "Cuidar tu cuerpo pero con la intención de que esté bien tu salud, toda, la emocional, porque ¿de qué me sirve tener una cintura así si soy una histérica insoportable?".

