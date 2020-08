Gracias al ARMY, BTS logra un histórico récord con el MV "Dynamite" en YouTube

BTS llevó a cabo el pasado 21 de agosto el lanzamiento mundial de su nueva canción "Dynamite", un sencillo que llega para alegrar y reconfortar al ARMY ante todo lo que está viviendo la humanidad ante la pandemia. Asimismo este nuevo tema (el primero que graban totalmente en inglés), llega previo al lanzamiento de lo que será su nuevo álbum a fines de este año. "Los Príncipes del Pop" han logrado con la ayuda de su fandom, asombrosos resultados tanto con la canción como con el MV.

BTS lanzó el MV "Dynamite" mediante un estreno en YouTube, en el que los espectadores ven un nuevo vídeo juntos. Aunque YouTube no ha dado a conocer los números oficiales, el nuevo video musical de los Idols tuvo a más de 4 millones de personas en directo en un determinado momento durante su estreno, con esto, Bangtan rompe el récord del mayor estreno de YouTube en la historia. Cabe mencionar que el récord lo tenía anteriormente el MV "How you like that" de BLACKPINK, que reunió a 1,66 millones de personas en su estreno, según las cifras oficiales de YouTube.

Asimismo, el MV "Dynamite" de BTS obtuvo más de 98 millones de reproducciones en YouTube durante las primeras 24 horas de su lanzamiento. Recordemos que el ARMY logró los primeros 10 millones de views a tan solo 20 minutos de su estreno. YouTube anunciará el recuento oficial de reproducciones de 24 horas de "Dynamite" en una fecha posterior.

Estos son otros de los logros que "Dynamite", la nueva canción de BTS ha logrado gracias al poder del ARMY:

El mayor debut de Spotify del 2020 : "Dynamite" debutó en el #1 en la lista Top 50 Global de Spotify, después de acumular la impresionante cantidad de 7 millones 778 mil 950 reproducciones en su primer día, rompiendo el récord anterior establecido por "Cardigan" de Taylor Swift (7 millones 742 mil reproducciones).

: "Dynamite" debutó en el #1 en la lista Top 50 Global de Spotify, después de acumular la impresionante cantidad de 7 millones 778 mil 950 reproducciones en su primer día, rompiendo el récord anterior establecido por "Cardigan" de Taylor Swift (7 millones 742 mil reproducciones). No solo marca el primer #1 de BTS en el Top 50 Global de Spotify, sino que también convierte a "Dynamite" en la primera canción de cualquier artista coreano en debutar en el #1 de la lista.

"Dynamite" de BTS ha encabezado la lista de canciones principales de iTunes en 104 países y regiones.

"Dynamite", como su nombre lo dice, es toda una dinamita musical; se trata de una divertida canción de disco pop con un mensaje de esperanza para todos aquellos que están pasando por un momento difícil debido a la pandemia del COVID-19. La letra transmite felicidad y confianza para crear una canción sanadora para todos.

BTS eligió "Dynamite" precisamente por esa energía, un cambio total a lo que el ARMY había escuchado en su álbum "Map of the Soul: 7", donde la agrupación construyó un camino de sombras y sueños cumplidos, discusiones y amistades restauradas, el tiempo y el paso del mismo. Ese camino ahora está fracturado, moviéndose en varias direcciones, "Dynamite" es uno de esos nuevos caminos. En una conferencia de prensa que los Idols tuvieron el pasado 21 de agosto, previo al lanzamiento de la nueva canción, J-Hope comentó:

Es una canción reconfortante que hace que las personas que la escuchen se sientan bien, todos los integrantes del grupo teníamos el mismo pensamiento. En lugar de revelar la canción a través del nuevo álbum, la lanzamos como sencillo porque queríamos disfrutarla con todos en este momento.

V agregó: "ya que nadie podría predecir cómo iban a desarrollarse las cosas, muchas de las cosas que teníamos planeadas fueron canceladas. Así, comenzamos de forma natural a pensar más profundamente en la música. Así, el pensamiento de que queríamos llegar y consolar a más gente se hacía más y más fuerte".

