Gracias al ARMY el MV "Dynamite" de BTS, superó el billón de reproducciones en YouTube en 234 días

Una vez más el ARMY de BTS demostró que cuando unen sus fuerzas son capaces de lograr cosas fascinantes y para muestra, el reciente logró que consiguieron con el MV "Dynamite". Recientemente este video musical de "Los chicos a prueba de balas", superó el billón (o los mil millones) de reproducciones en el canal de YouTube Hybe Labels.

El MV "Dynamite" de BTS tuvo su estreno el 21 de agosto de 2020 y fue el pasado 12 de abril de 2021, cuando el ARMY consiguió el billón de reproducciones en YouTube, es decir, el video de Bangtan logró este hito en solo 234 días.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Ante esto el MV "Dynamite" se ha convertido en el video musical de una agrupación de K-Pop, que ha obtenido más rápidamente mil millones de views en YouTube.

Leer más: BTS ha cambiado la vida de Arturo, un pequeño ARMY boy con autismo; su bias es Jin

En Twitter el fandom expresó su sentir al respecto, usando el hashtag #DynamiteTo1B:

Gracias ARMYs, hicimos un gran trabajo, un billón de visitas en YouTube en siete meses, estoy orgullosa de ser ARMY, todo sea por nuestros chicos.

Cabe mencionar que "Dynamite" es el tercer MV de BTS en superar las mil millones de reproducciones en YouTube; anteriormente el ARMY logró esto con los videos musicales "DNA" (canción principal del EP "Love Yourself 承 Her" y "Boy with luv" (tema principal del EP "Map of the Soul: Persona).

Leer más: BTS consigue con "Dynamite" dos nuevos récords en Billboard, los cuales mantenían PSY y Luis Fonsi

"Que somos el mejor fandom, pues tengo pruebas y cero dudas", "Dynamite fue la canción que nos regalaron en medio de una pandemia mundial, para animarnos y darnos fuerzas que sigamos viviendo, canción que rompió récords en todos lados, haciendo temblar la industria musical. Gracias a Bangtan por regalarnos a 'Dynamite'", son otros de los comentarios de fans de BTS en Twitter.