"Gracias por enviarme mensajes tan cálidos", Felix de Stray Kids diagnosticado con hernia de disco

El rapero que debutó con Stray Kids en el 2018, le dijo a STAY que no hay una razón para preocuparse "porque estaré mejor, mejoraré, solo quiero decir gracias por preocuparse, le puede pasar a cualquiera, en cualquier momento. Solo quiero decir que en serio lo aprecio".

Al saber la preocupación que tendrían sus fans, Felix envió un mensaje a STAY (nombre del fandom de Stray Kids). "Hola, solo quería decir gracias por enviarme mensajes tan cálidos y lindos, es muy agradable verlos y honestamente es todo gracias a ti que me siento mejor",

Si bien no hay ningún efecto en sus actividades diarias, los médicos le han recomendado al Idol que evite posturas y actividades que presionen su cintura, " Felix evitará cualquier actividad extenuante, mientras recibe tratamiento para una pronta recuperación".

Francisco Inzunza

