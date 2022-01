"Gracias por todo mi rey", el primer aniversario de novios que Nerea no pudo tener con Octavio Ocaña

El joven actor mexicano Octavio Ocaña y su novia Nerea Godínez tenían varios planes a futuro. En junio del año pasado, el recordado "Benito Rivers" de la serie de televisión "Vecinos", le dio el anillo de compromiso y tenían previsto contraer matrimonio este 2022. Lamentablemente, ese sueño no pudo cumplirse. La empresaria y madre de familia conmemoró el que hubiera sido su primer aniversario de novios, una celebración que no pudo ser.

Cabe recordar que en enero del año pasado, Octavio Ocaña le pidió a Nerea Godínez ser su novia, luego de un tiempo de estar conociéndose. Posteriormente, en junio se comprometieron y anhelaban con el día de su boda, sin embargo, unos meses después, el actor murió en circunstancias que no han sido aclaradas del todo.

En su cuenta de Instagram, Nerea manifestó ante la fecha de su primer aniversario con Octavio: "papi, hace un año que comenzó nuestra historia, primero con una increíble amistad, un empate de nuestras personas y actitudes, tu consejera y tu hombro para desahogarte y llorar".

Marcaste mi vida en todos los sentidos imaginables, te llevo dentro de mí para toda la vida.

Nerea Godínez mencionó amar a "Benito Rivers" con cada milímetro de su ser, "y eso va a ser hasta mi último día", esperando que nunca la olvide, porque ella no lo hará: "espérame que te prometo que te voy a alcanzar ❤️".

Acompañó estas emotivas palabras con un inédito video de Octavio Ocaña, señalando que dichas imágenes fueron grabadas exactamente hace un año. "En ese momento yo no sabía que íbamos a empezar una historia, porque tú te lo propusiste desde el momento uno, gracias por todo mi rey".

¿Qué pasó realmente con Octavio Ocaña?

Octavio Augusto Pérez Ocaña murió el 29 de octubre de 2021, a causa de un impacto de bala en la cabeza; según la versión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el actor conducía en estado de ebriedad por las calles de Cuautitlán Izcalli, Edomex.

Supuestamente, al no obedecer un alto que le marcaron unos policías municipales, se originó una persecución por varias calles de la zona y terminó a orillas del kilómetro 5 de la autopista Chamapa-Lechería, a la altura del municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. La fiscalía sostiene que durante la huida, el actor sacó un arma de fuego de la guantera y al chocar, se disparó accidentalmente.

La familia de Octavio Ocaña no permitirá que su muerte quede impune, por lo cual, se encuentran en una lucha en busca de justicia.

"A tres meses de intentar comprender ¿cómo?, ¿cuándo?, y sobre todo ¿por qué?, me he quedado sin fuerzas, sin ganas, sin motivos y sí, he llegado a la conclusión de que maldita vida que me ha hecho estar sin ti y me ha obligado últimamente a mantenerme de pie, cuando la verdad, dudo que alguien sepa como se hace eso", expresó Nerea Godínez en sus redes sociales.

Dejó muy en claro que podrán pasar años y siempre será algo que "nunca voy a entender y sobre todo a aceptar, te amo".