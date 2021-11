México.- La actriz y modelo fitness Bárbara de Regil compartió a través de sus redes sociales una publicación que mantiene muy preocupados a sus admiradores. Se trata de la despedida de un ser querido, por quien no puede dejar de sentirse mal, ya que está demasiado afectada.

Bárbara hizo una recopilación de fotografías y videos de Nala, su mascota, que falleció el pasado viernes y todo por la "irresponsabilidad" de un fumigador que acudió a su casa a hacer su trabajo, según reveló y desató el enojo de sus fans.

Con un extenso mensaje, la protagonista de Rosario Tijeras abrió su corazón y habló al respecto. "No merecías morir así. Me duele el corazón y le pecho horrible, todavía pensando que vas a mi lado. Entro a la cocina, al gym y sigo esperando que entres y te siente donde siempre. Me duermo y me faltas al lado mío", escribió.

Bárbara de Regil se mostró de lo más agradecida con su mascota, una perra de raza Pastor Alemán, pero también completamente destrozada por su partida. "Sólo pienso en ti, no paro de llorar. Siempre vas a estar en mi corazón", externó.

"Gracias por vivir a mi lado mi bebé": Bárbara de Regil destrozada por perder a un ser querido

"No es justo... me siento muy mal, no encuentro paz. Tengo coraje, no paro de llorar, recuerdos y mucho dolor en mi corazón. Te amor Nala de Regil donde sea que estés te amo y gracias por vivir a mi lado bebé", agregó.

Nala, la perra de Bárbara de Regil, murió por la irresponsabilidad de un fumigador

La actriz Bárbara de Regil explicó que Nala murió porque comió veneno que un fumigador que acudió a su casa dejó irresponsablemente en el jardín a pesar de que ella le pidió que no lo hiciera porque tenía mascotas. En un principio pensaron que se había tragado una pulsera, pero no fue así.

El fumigador dejó un gran número de bolsas pequeñas repletas de veneno para ratas escondidas en su jardín, lo que indica que fue un plan del trabajador. Fue el jardinero de la estrella quien las encontró y las retiraron de inmediato, sin embargo, era muy tarde, ya que Nala se había comido una.

El viernes, por las 3:50 dela madrugada, operaron a su perra para aliviar el dolor de panza que tenía, pero fue cuando se dieron cuenta que todo por dentro estaba quemado por el veneno y completamente desecho, así que ya no hubo más que hacer por ella. Bárbara se muestra desolada por la repentina muerte de su fiel compañera, quien fue un ser querido dentro de la familia.

