Graco, el apuesto hijo de Sergio Sendel que conquistó internet

Sergio Sendel es uno de los mejores villanos de las telenovelas mexicanas, asimismo uno de los actores más queridos por el público. En los melodramas podemos verlo haciendo todo lo posible para "eliminar" a sus enemigos, sin embargo, en la vida real es un amoroso padre. Cuando no esta trabajando no duda en pasar tiempo de calidad con sus hijos Elsa Valeria y Sergio Graco Santaella Paleta, fruto de su entonces matrimonio con Marcela Ivonne Rodríguez.

Y es su hijo Graco quien ha conquistado las redes sociales, sobre todo, desde aquella entrevista en el programa "Sale el Sol" de Imagen Televisión, donde Sergio Sendel estuvo acompañado de su hijo. Los seguidores del actor quedaron sorprendidos con lo mucho que había crecido su retoño y especialmente por el gran parecido entre ellos.

Sergio Graco tiene 21 años de edad, aunque no sigue los pasos de su padre en el medio del espectáculo, no está del todo alejado de los reflectores pues lo acompaña cada vez que tiene oportunidad a varios de sus eventos; de acuerdo con sus publicaciones en su feed de Instagram, es un deportista amateur. En 2014 ganó un torneo nacional de Artes Marciales Mixtas.

En aquella entrevista de 2018, el joven comentó que su padre estaba soltero y quería buscarle una novia.

Yo le quiero presentar a alguien, pero no encuentro a quién, de que le haga falta o que me diga que le urge, no tanto, pero pues dice que hasta quiere tener otro hijo.