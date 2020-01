Grammys 2020: Ariana Grande deslumbra en su paso por la alfombra roja

La cantante estadounidense Ariana Grande se robó todas las miradas de los presentes en su paso por la alfombra roja del evento, en donde deleitó con un increíble vestido de color gris, un espectacular look y su inigualable belleza, luciendo como toda una princesa al lado de sus padres.

Ariana se encuentra compitiendo en cinco categorías diferentes en esta entrega número 62 de la premiación con su éxito "7 Rings" en Best Pop Solo Perfomance y Record of the year, con su álbum "Thank U, Next" en Album of the year y Best pop vocal album, y con "Boyfriend" junto a Social House para Best pop duo/group perfomance.

Este paso por la alfombra marca un momento importante en la carrera de la cantante, debido a que es la primera vez que se hace presente estando nominada a diversas categorías, recordemos que el año pasado Ari decidió no asistir a la ceremonia cancelando su presentación luego de que los productores no la dejaran presentar su sencillo "7 Rings", sin embargo, se llevó el gramófono de "Mejor álbum pop vocal" por Sweetener.

Cabe recordar que la cantante también deleitará con su increíble voz a los asistentes a la ceremonia, ya que es una de las artistas confirmadas para presentarse en el escenario de los Premios Grammy, además, se ha revelado que será la encargada de abrir la premiación con la interpretación de sus temas, se desconoce hasta el momento cuál será, pero usuarios de Internet aseguran que se tratará de "Boyfriend", junto a Social House.

Además de Grande, muchos más artistas tomarán el escenario de los Grammys 2020 en su edición número 62, tales como Demi Lovato, Billie Eilish, Lizzo, BTS, Jonas Brothers, Aerosmith, Camila Cabello y Billy Ray Cyrus, sólo por mencionar algunos.