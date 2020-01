Grammys 2020: Billie Eilish es la indiscutible ganadora de la premiación

Sin duda alguna la ganadora indiscutible de estos Premios Grammy 2020 fue Billie Eilish, quien se llevó cuatro de los premios más importantes que otorga la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, tales como Grabación del año, Álbum del año, Canción del año y Mejor Artista nuevo, desbancando a grandes artistas como Lady Gaga, Ariana Grande y Lana del Rey.

Pero no sólo eso, la cantante también enamoró a sus fanáticos en su paso por la alfombra roja del evento, pues utilizó su ya conocida ropa over size y fue calificada como "el look más original de la noche" en redes sociales por su atuendo de la marca Gucci.

Los premios que la intérprete de 18 años se llevó a casa esta noche fueron gracias a su exitoso álbum debut "When we all fall asleep, where do we go?" y a la canción "Bad Guy", la cual forma parte de este material discográfico, un gran éxito para la joven cantante y su equipo de trabajo.

Billie ya se colocaba como una de las más esperadas de la noche con su interpretación, al lado de personalidades muy talentosas como Ariana Grande, Lizzo, Demi Lovato y Aerosmith.

"bad guy", uno de los temas más exitosos del álbum "When We Fall Asleep, Where Do We Go?" (2019), compitió por el Grammy a canción del año contra "Always Remember Us This Way" de Lady Gaga; "Bring My Flowers Now" de Tanya Tucker; "Hard Place" de H.E.R.; "Lover" de Taylor Swift; "Norman Fucking Rockwell" de Lana del Rey, "Someone You Loved" de Lewis Capaldi y "Truth Hurts" de Lizzo.

Mientras que en la categoría Mejor artista nuevo compitió con Black Pumas, Lil Nas X, Rosalía, Lizzo, Maggie Rogers, Tank and the Bangas y Yola.