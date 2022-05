¡Grandiosa noticia tras la tragedia! Ana Leticia, hermana de Octavio Ocaña, anuncia su primer embarazo

Hace casi siete meses, el actor de televisión Octavio Ocaña, recordado por su personaje de "Benito Rivers" en la serie de televisión "Vecinos", murió en circunstancias que poco a poco se han estado esclareciendo. Sus familiares no se han quedado de brazos cruzados y desde el último bimestre del año pasado, llevan a cabo una lucha que su muerte no quede impune.

Entre la pena y el dolor ante esta tragedia que golpeó fuertemente a la familia Pérez Ocaña, una grandiosa noticia les ha dado consuelo y alegría. Ana Leticia Ocaña, una de las hermanas gemelas del fallecido actor, dio a conocer a través de sus redes sociales su primer embarazo, fruto de su matrimonio con Samuel Juárez Cruz, quien es Licenciado en Administración de Empresas.

La hermana de Octavio Ocaña compartió una fotografía junto a su esposo, mostrando el resultado positivo de una prueba de embarazo. "Dios no ha bendecido, vamos a ser papás, no he dejado de llorar", expresó Ana Leticia.

Su hermana gemela, Bertha Ocaña, se refirió a su futuro sobrino como un "bebé arcoíris", agradeciendo por todos los mensajes que han recibido. "Ustedes y su cariño es lo mejor que mi hermano pudo dejarnos, todos nos dicen que el bebé de Anita es un bebé arcoíris y sin duda lo es, los queremos y siempre estaremos agradecidos por su apoyo".

Ana Leticia Ocaña compartió la feliz noticia a través de sus redes sociales.

Por su parte, Ana Lucía Ocaña Beltrán, mamá de "Benito Rivers", manifestó ante la próxima llegada de su primer nieto. "Dios mío gracias, porque seremos abuelos". Según la señora, su hija tendrá gemelos, "como me pasó a mí hace 28 años".

Octavio Augusto Pérez Ocaña, murió a los 22 años de edad el 29 de octubre de 2021, a causa de un impacto de bala en la cabeza, tras una persecución con policías municipales de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Según la versión que ha manejado la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), durante dicha persecución, el actor sacó un arma de fuego y al chocar la camioneta en la que viajaba en compañía de otras dos personas, se disparó accidentalmente. El señor Octavio Pérez, papá de "Benito Rivers", asegura que un policía municipal de Cuautitlán Izcalli, asesinó a su hijo.