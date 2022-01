Grecia García anhela representar con orgullo la máxima fiesta de los mazatlecos

Pese a que aún no se define la realización del Carnaval Internacional de Mazatlán 2022, los preparativos no se han detenido. Por este motivo, las candidatas a la coronas de la máxima fiesta también continúan en preparación y ansiosas de que se realice este evento para cumplir el sueño de representar a todos los mazatlecos. Grecia García Guerra es una de las 10 aspirantes a la corona del carnaval y comparte con EL DEBATE por qué anhela tanto convertirse en la próxima reina.

Su mamá la motivó a participar

Grecia tiene 23 años. Su porra es la roja y estudia la carrera de Ciencias de la Educación. La joven mazatleca, que ya sido reina de la Canaco en 2018, y que además tiene experiencia en las pasarelas, comparte que su motivación para participar en la máxima fiesta del pueblo fue su mamá, Bertha Guerra, quien la apoya en todos los proyectos que emprende.

Anhela ser una embajadora que represente con orgullo al puerto

De ganar la corona de Reina del Carnaval, Grecia asegura que será una reina alegre y sencilla con el pueblo, pero además está consciente que ese título también implica mucha responsabilidad.

En cuanto a las soberanas que han formado parte de la historia del carnaval y que Grecia recuerde que han destacado, mencionó el nombre de Brianda Lizárraga, a quien considera una reina alegre y muy querida por los mazatlecos.

“Creo que Brianda destacó entre muchas reinas porque tiene mucho carisma, es muy alegre, amigable, y se vio que mucha gente la apoyaba y quería. Siento también que eso es parte de ser reina, debes de ser amigable y sencilla con el pueblo, así es que si yo fuera la próxima reina del carnaval me gustaría que me recordaran como una reina alegre y que ama a Mazatlán.”

Invita a todos a disfrutar el carnaval

Con toda esta situación que se vive con la pandemia, los cuidados han sido mayores para todas las candidatas, pero aun así han disfrutado cada momento de su campaña.

“Sí ha sido difícil la campaña. Yo, por ejemplo, desde el año pasado me inscribí para participar en el carnaval pero desafortunadamente se canceló, y este no sabemos si se va realizar por los contagios. Lo que he tratado de hacer es cuidarme porque nos exponemos al salir a los eventos. Creo que no nos queda más que esperar a ver si se realiza o no el carnaval.”