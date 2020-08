Greeicy Rendón honra la memoria de Selena Quintanilla en los Premios Juventud 2020

Los Premios Juventud 2020 se convirtieron en los primeros premios en ser entregados en medio de la pandemia del Coronavirus (COVID-19). Durante el show se llevó a cabo un gran tributo a Selena Quintanilla (el pasado 31 de marzo se cumplieron 25 años de su asesinato a manos de Yolanda Saldívar). En este homenaje a la inmortal "Reina del Tex-Mex" participaron Danna Paola, Greeicy Rendón, Natti Natasha y Ally Brooke.

Durante el homenaje a Selena Quintanilla en los Premios Juventud 2020 fueron interpretados varios de sus conocidos temas por parte de la cantante colombiana Greeicy Rendón, la mexicana Danna Paola, la dominicana Natti Natasha y la estadounidense Ally Brooke.

El tributo a Selena Quintanilla comenzó con la interpretación de "Como la flor" por parte de Danna Paola, posteriormente continuó Natti Natasha con "La Carcacha" y "Techno Cumbia", Ally Brooke con "Amor Prohibido" y Greeicy Rendón con "Baila esta cumbia". Al final las cuatro hermosas cantantes interpretaron el tema "Fotos y Recuerdos".

Danna Paola, Natti Natasha, Ally Brooke y Greeicy Rendón usaron atuendos inspirados en los outfits que usaba Selena Quintanilla. Foto: cortesía Oficina Gus Rincón

En sus redes sociales la también colombiana Greeicy Rendón, comentó tras el homenaje que se llevó a cabo a Selena Quintanilla en la edición 2020 de los Premios Juventud: "tanta inspiración que nos sigues regalando, un real placer".

Selena seguirás inspirándonos aunque pasen los años, fue un placer compartir esta tarima con Natti Natasha al igual que mis compañeras Danna Paola y Ally Brooke, un placer chicas, gracias Premios Juventud y AB Quintanilla por este maravilloso espacio.

Greeicy Rendón. Foto: cortesía Oficina Gus Rincón

Los Premios Juventud son unos premios concedidos por la cadena estadounidense en lengua española Univisión, a los elegidos del mundo del entretenimiento y espectáculos (artistas, actores, cantantes, entre otras categorías) tras una votación a través de un sistema de votaciones de esa misma cadena.

Aunque el rapero y trapero puertorriqueño Bad Bunny no estuvo presente en la ceremonia de los Premios Juventud, fue el cantante que encabezó la lista de ganadores con ocho preseas en las categorías: Quiero más, Colaboración OMG, En cuarentena, Me llama la atención, De etiqueta, El más trendy, Uña por uña y Sneakerhead. La edición 2020 de estos premios se caracterizaron por tener a su público en línea, pues la pandemia de COVID-19 no permite aglomeraciones. Además, todos los presentes en la ceremonia tuvieron que hacerse la prueba y demostrar que eran negativos al virus.

