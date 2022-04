Greta Gerwig prepara live action de Barbie con Margot Robbie como protagonista

Barbie es una marca de muñecas fabricada por Mattel Inc. formada en 1959. Desde su lanzamiento ha sido la compañía de muñecas más famosa en todo el mundo, se trata de un personaje que muestra el estilo de vida de la mujer y todos los trabajos que puede tener, así como aventuras, historias espléndidas y más.

Aunque todavía no hay fecha de estreno para la película live action de Barbie , historia a cargo de Greta Gerwig y Noah Baumbach, se cree que a finales de este 2022 o principios del 2023 se esté lanzando. Además, cabe destacar que recientemente se filtraron imágenes de Ryan con un nuevo look; un rubio extraclaro que se cree tendrá en la película.

Según informó recientemente el portal The Hollywood Reporter Margot dará vida a Barbie ; Ryan a Ken; Will el director general de una compañía productora de juguetes y Emma tiene un papel todavía desconocido, aunque muchos consideran que será hermana o familiar de la protagonista.

Estados Unidos.- A cargo de Greta Gerwig estará la primera película en live action de Barbie , protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling . En las últimas horas el tema se ha vuelto tendencia en las redes sociales debido a las estrellas que se han unido a su elenco, tales como Emma Mackey y Will Ferrell.

Gilberto Coronel Periodista Web

