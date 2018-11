Grettel Valdez niega haber abortado hijo de Héctor Soberón

Hace unos días la actriz Michelle Vieth dio a conocer que lanzaría un documental sobre aquel escándalo sexual que vivió, acontecimiento que marcó su vida para siempre. "Con el documental quiero darle punto final contando mi historia", expresó en rueda de prensa, donde también salieron a relucir los nombres de su ex pareja Héctor Soberón y la también actriz Grettell Valdez.

Michelle Vieth comentó que en la época cuando salió a la luz su video sexual, descubrió que Héctor Soberón tenía otra relación con Grettell Valdez, con quien incluso ya estaba comprometido. Y durante la conferencia de prensa, Michelle dejó a todos con la boca abierta cuando declaró que su ex obligó a Grettell para que abortara al hijo que ambos esperaban.

Ante esto, el ex esposo de Grettell Valdez, Patricio Borghetti, se pronunció sobre estas acusaciones contra la madre de su primogénito. “A mí, Grettell me dijo que eso es mentira”, aseguró en entrevista para Ventaneando. “Hablamos al respecto; ella está molesta porque es una mentira lo que se dijo”.

Patricio Borghetti mencionó que le parece incorrecto que Michelle Vieth, haya hecho este tipo de declaraciones que exponen situaciones personales de otros individuos que no están inmersos en determinado conflicto.

Me llama la atención que alguien que sufrió en carne propia una violación a su intimidad esté exponiendo a alguien que no es ella. No debería ser así. Sí fue verdad, no debería suceder; la verdad.