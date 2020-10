Grettell Valdez anuncia la triste noticia de la muerte de su papá Guillermo Smythe

Grettell Valdez dio a conocer a través de sus redes sociales la muerte de su papá, el señor Guillermo Smythe, quien se convirtió en una gran figura paterna para la actriz. Tras ser declarado con muerte cerebral, fue desconectado. En un post en su feed de Instagram se refirió a él como un gran guerrero que luchó hasta el último momento.

Para mí es muy complicado dejarte ir, fuiste mi padre en toda la extensión de la palabra, nunca dejaste de cuidarme y amarme, gracias por enseñarme que la vida siempre se vive con amor.

"Crecí admirándote y tú fuiste quien me motivó a lograr mis sueños y ser lo que ahora soy, tu talento en el escenario fue mi mejor ejemplo, te amo me vas hacer mucha falta, pero sé que nos volveremos a ver. Agradezco Infinitamente sus muestras de amor incondicional para mí y mi familia, no saben que lindo se siente leerlos dando puro amor en este momento tan duro, los amo", manifestó la actriz Grettell Valdez tras la lamentable muerte de su papá.

Grettell Valdez compartió esta fotografía de su papá en las stories de su cuenta en Instagram. Foto: Instagram @grettellv

El papá de Grettell Valdez tuvo muerte cerebral

El pasado viernes la actriz confirmó en el programa Venga la Alegría de TV Azteca, que su papá Guillermo Smythe había sido declarado con muerte cerebral y ante esto, sería desconectado. "Ayer (el jueves) mientras estaba en mi llamado trabajando, recibí una llamada donde me informaban que mi papá tenía muerte cerebral, obviamente fue muy fuerte para mí, estando tan lejos, pues porque toda mi familia está en Querétaro, agarré el coche con mi hijo".

Me esperaron para que yo pudiera despedirme de él. Yo no sabía que nuestros protocolos son diferentes a los de Estados Unidos, en Estados Unidos se puede desconectar en el momento que la familia lo decida, en México no, tiene que haber un proceso en donde se le van quitando los medicamentos y en un par de horas le van a quitar el respirador, se nos va en cuestión de horas.

Grettell Valdez ha recibido muchos mensajes de consuelo de sus fans, ante la muerte de su papá. Foto: Instagram @grettellv

Asimismo Grettell Valdez pidió ayuda a sus seguidores con las donaciones que pudieran, ya que su papá no tenía seguro de gastos médicos y la cuenta en el hospital donde estaba, era muy elevada. "Tenemos un tema muy difícil, mi familia no tiene dinero, debemos en el hospital un millón o más. Ahorita hemos juntado 400 mil pesos, ha sido muy fuerte lidiar con esas cosas. La verdad es que estamos pidiendo ayuda, lo que puedan ayudar para poder liquidar el hospital y agradezco a todos los que me han estado marcando y sus oraciones, y ojalá que nos puedan ayudar en esta situación que estamos pasando, la verdad es que mi papá es la única imagen paterna que he tenido".

Patricio Borghetti, triste por lo que estaba viviendo su ex esposa Grettell Valdez, mencionó en el programa Venga la Alegría (donde es uno de los conductores), comentó que el señor Guillermo Smythe: "fue el papá de Grettell finalmente, porque él la crió y a veces papá no es el biológico sino el que cría, era uno de los buenos, se le va a extrañar mucho porque era una gran persona. Anoche me enteré por Santino (hijo de Grettell y Patricio), él me escribió".

El conductor de televisión señaló que es la primera experiencia con la muerte que su hijo Santino ha tenido: "el primer familiar que fallece y se fueron a Querétaro anoche, alguien los llevó por suerte porque Grettell estaba muy, muy afectada, le comuniqué mi amor y mi dolor también por esta pérdida, está destruida, la conozco y sé lo importante que era Memo para ella. Que descanse en paz y un abrazo para toda la familia".