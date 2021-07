Grettell Valdez celebra por sus 45 años y sus fans le preguntan dónde está su esposo

México. Grettell Valdez, actriz originaria de Querétaro, México, celebró por su cumpleaños número 45 en compañía de varios amigos, pero el gran ausente fue su esposo y sus fans la cuestionan dónde se metió.

Grettell Valdez celebró un año más de vida en una fiesta privada, donde estuvieron solamente algunos amigos y sin faltar su hijo Santino, fruto de su relación con el actor y conductor Patricio Borghetti.

A través de sus historias de Instagram la guapa actriz compartió algunas imágenes en las que aparece en el festejo que tuvo lugar en una lujosa Hacienda ubicada en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Diego Amozurrutia, Ariel Santana Martina y Luis Romana, entre otros famosos, son quienes acompañaron a la protagonista de telenovelas como Ángel Rebelde y Alma de hierro.

Foto de Instagram

Pero internautas la cuestionan respecto a Leo Clerc, su esposo, quien no aparece en ninguna imagen, sin embargo hasta el momento Grettell no contesta nada sobre el motivo por el cual no estuvo presente su pareja.

Al parecer el empresario sigue en Suiza atendiendo su situación jurídica tras ser señalado por los delitos de fraude, falsificación de títulos y lavado de dinero.

Grettell no deja de compartir en sus redes sociales imágnes suyas y otras al lado de su hijo en las que puede verse que está feliz, pese a la situación de su esposo, y le echa ganas a la vida.

En su festejo de cumpleaños se ve que hubo rica comida, música, bebidas y el ambiente sensacional.

Foto de Instagram

