Grettell Valdez confiesa como logró una buena relación con su ex Patricio Borghetti y Odalys Ramírez

En estos días de reflexión Grettell Valdez habló sobre lo difícil que fue su divorcio de Patricio Borghetti, asimismo contó que logró hacer a una lado todo lo negativo que tenía en su corazón ante lo vivido, para poder tener una buena relación con su ex esposo por el bienestar de su hijo Santino, fruto del matrimonio que tuvieron.

Hoy en día Grettell Valdez no solo tiene una buena relación con su ex Patricio Borghetti, sino también con su esposa Odalys Ramírez. En el programa "El break de las 7" de la cadena Univisión que conduce Alejandra Espinoza, la actriz comentó al respecto:

Todo el mundo me pregunta o se sorprenden y me dicen 'yo no podría sentarme en la misma mesa con la pareja de mi ex', yo creo que sí se puede, cuando yo me separé claro que me dolió, sin duda, claro que es fuerte, claro que lo sufrí, yo tenía a un bebé en la cuna de casi un año, me quería morir.

En este doloroso momento que vivió, Grettell Valdez puso como prioridad el binestar de su único hijo Santino, quien no debía pagar los "platos rotos" ante el divorcio de sus padres. "Pero yo elegí, yo quiero que mi hijo sea feliz y no le puedo cargar mis frustraciones, mi dolor, mi odio, mi resentimiento, mi ira de alguien que es su papá y que es el único que va a tener en la vida, ¿cómo hago? no hay manera, no le puedo cambiar al papá y lo va a tener el resto de su vida, entonces lo único que hice fue trabajar en mis carencias en mis necesidades y solamente crecer como persona y aceptar la situación que estaba viviendo".

En varias ocasiones Grettell Valdez y su hijo Santino, han convivido con Patricio Borghetti y la familia que formó junto a la conductora de televisión Odalys Ramírez. De acuerdo con la actriz, fue su hijo quien logró todo esto: "de hecho el primero que nos juntó en esto, que nos reunió fue él porque no fue que yo levanté la mano y empecé a organizar".

Grettell Valdez y Patricio Borghetti contrajeron matrimonio en 2004 y se divorciaron en 2010. Posteriormente el conductor de televisión inició una relación amorosa con Odalys Ramírez, con quien tiene dos hijos: Gia y Rocco. Por su parte, Grettell está casada con el empresario Leo Clarc.

Hace unos meses Patricio Borghetti también se sinceró sobre su divorcio de Grettell Valdez, durante una entrevista para Venga la Alegría. "Los tres motivos de estrés más grandes son: muerte de un familiar, divorcio y mudanza, y yo estaba pasando por los tres al mismo tiempo, colapsé, no podía. No me daba la cabeza para procesarlo, para enfrentarlo". Lo más doloroso para el argentino fue no estar junto a Santino, el hijo que nació fruto de su relación.

Yo iba a buscar a Santino bebé, tenía un año cuando nos separamos, me lo llevaba a casa y cuando lo regresaba y lo dejaba de vuelta con su mamá me iba llorando en el auto de a mi casa, cada vez.

