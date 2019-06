Grettell Valdez es atacada por viajar París con Ludwika Paleta

La actriz Grettell Valdez, quien es amiga de la también actriz Ludwika Paleta y de Emiliano Salinas, su esposo, es atacada en redes sociales por viajar con ellos a París. En recientes imágenes vistas en Instagram, todos lucen juntos, caminando por calles de esa gran ciudad.

“Sólo se vive una vez, pero si lo haces bien, rodeada de gente maravillosa, con esa vez es suficiente para ser feliz”, escribe Grettell Valdez en una imagen que coloca en Instagram, y en la que posa al lado de Ludwika Paleta, Emiliano Salinas y varios niños.

Uy, que mello, no te vayan a involucrar en sus rollos", "Con ese hombre de la secta a mí me daría vergüenza que me vieran con él", "Ojalá atrapen a Emiliano Salinas y pague por sus delitos. Gracias Gretell por avisar donde anda", escriben algunos usuarios.