México. La actriz Grettell Valdez pide ayuda económica para su padre, quien tiene muerte cerebral. En entrevista con el programa de televisión Venga la Alegría, Grettel da a conocer que están por quitarle los medicamentos a su señor padre. "Es cuestión de horas", menciona.

Patricio Borghetti, expareja de Grettel Valdez, dio a conocer en Venga la alegría que su exsuegro, Guillermo Smythe, había fallecido, sin embargo, minutos más tarde se disculpó por dar la noticia y aclaró que no ha muerto, pero se encuentra con muerte cerebral.

Grettell Valdéz, hija de don Guillermo, aclaró que lleva varios días hospitalizado en Querétaro, Querétaro, México, pero su situación es muy delicada, ya que ha sufrido dos derrames cerebrales.

Mientras estaba grabando una serie, recibí una llamada en la que me dijeron que mi papá tiene muerte cerebral. Fue muy fuerte. Su alma ya no está. Me esperaron para despedirme de él”, dijo Valdez, quien ha participado en telenovelas como Fuego en la sangre, Cuando me enamora y Lo que la vida me robó.