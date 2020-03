Grettell Valdez recibe bello mensaje de su hijo desde su cuarentena

Santino, fruto del matrimonio que tuvieron Grettell Valdez y Patricio Borghetti, se encuentra en cuarentena en casa de su papá como una medida de prevención; antes de que su madrastra Odalys Ramírez diera positivo a su prueba de Coronavirus (COVID-19), el jovencito convivió con ella y con sus medios hermanos.

Han sido días difíciles para Grettell Valdez y Santino al tener que estar separados ante la situación, sobre todo porque son muy unidos. En su cuenta personal de Instagram, el pre-adolescente dedicó una bells palabras a su mamá desde su cuarentena, "extrañando a mamá te amo ❤️". La actriz respondió este mensaje de su primogénito con las siguientes palabras, "yo más hijo mío de mi corazón, te amo".

Grettell Valdez compartió una fotografía junto su hijo en su feed de Instagram:

Hay días más difíciles que otros y este es uno de esos, te extraño mucho.

Hace unos días, al saber que tanto su ex esposo Patricio Borghetti y Odalys Ramírez dieron positivo a COVID-19, Grettell Valdez informó que su hijo Santino también fue aislado.

Santino se fue a casa de su papá y no voy a poder estar con él en 15 días hasta que pase el peligro.

"Hasta que pase esta situación él tiene que estar en cuarentena también en casa de papá y pues no puede salir, no puede venir conmigo, con mamá, porque hay riesgo de que me pueda contagiar, a mi marido, a las chicas que están aquí con nosotros que las amamos", contó entre lágrimas.

Patricio Borghetti y Odalys Ramírez ven a sus hijos a través de la ventana

A pesar de que ambos son portadores del virus no pueden estar juntos, por ello están en habitaciones diferentes en su hogar; están siguiendo las medidas necesarias para cuidar la salud de Santino, Gia y Rocco, con quienes no pueden estar en contacto, "nuestros hijos están bien, ninguno tienen síntomas y están aislados, por suerte una persona nos ayuda a cuidarlos porque no podemos estar en contacto con ellos", comentó el conductor del programa Venga la Alegría.

En una publicación en Instagram, Patricio Borghetti publicó un video donde ve a sus hijos desde la ventana de su habitación.

En buenas noticias, los chicos están bien. Aunque sea a través de un vidrio, me alegra el alma poder verlos bien. ¡Le pido a Dios que los proteja cada minuto!

En el video podemos ver a Santino (hijo que tuvo con Grettell Valdez) y Gia (primera hija en común con Odalys Ramírez).

