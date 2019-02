Grettell Valdez revela el amargo trago tras su divorcio (VIDEO)

Grettell Valdez vivió una de las etapas más dificiles y dolorosas de su vida, el divorcio con su entonces esposo Patricio Borghetti. Tanto dolor había en su alma y corazón, que la actriz tuvo que tomar terapia para superar su divorcio.

En una entrevista para el programa Intrusos, la actriz Grettell Valdez comentó sobre ese doloroso divorcio: “me acuerdo la vez que Patricio se lleva por primera vez se lleva a mi hijo (Santino) de sábado a domingo, solo un solo día a dormir, un día. Era un bebé, un bebecito. No te puedo explicar cómo me desgarraba de dolor”.

Entré a mi cuarto, me encerré en mi vestidor y te juro que llegaba a decir: ‘me quiero morir, no puedo con esto’. Era un dolor terrible, me quería morir, literal tuvieron que irme a rescatar.