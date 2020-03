Grettell Valdez rompe en llanto al saber que su hijo podría contagiarla de coronavirus

Grettell Valdez rompió en llanto en redes sociales debido a que no podrá ver a su hijo Santino por varios días esto después de irse a la casa de su padre Patricio Borghetti quien dio positivo a coronavirus.

Fue por medio de un video donde la exesposa de Pato dijo como es la situación que atraviesa la familia pues como todos saben la conductora Odalys Ramirez también se contagió, por lo que permanece en cuarentena junto al hijo de Grettel.

"Mi hijo el martes se fue a casa de su papá y pues claro que me entra la angustia, él está muy bien, él está perfecto yo estoy perfecta, mi marido está perfecto, pero pues Santi no se fue a casa de su papá y pues no voy a poder estar con él en quince días hasta que pase el peligro, él tiene que estar en cuarentena en casa de papá...", dijo Grettell entre lágrimas.

Recordemos que la actriz sigue teniendo muy buena relación con Patricio, pero la angustia la idea de no poder ver a su hijo Santino quien podría contagiarla a ella y a su esposo Leo, por lo que deberá permanecer en casa de su padre.

De inmediato los internautas no se quedaron de brazos cruzados y le mandaron sus mejores deseos a Grettell quien se mostró muy nostálgica en el video.

"Te mando un fuerte abrazo entiendo la impotencia de querer estar con tu hijo y no poder", "Todo va a estar bien hermosa bendiciones", escribieron los internautas en redes sociales.

