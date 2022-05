Grettell Valdez se divorcia de Leo Clerc tras cuatro años de matrimonio y ella lo confirma

México. La actriz mexicana Grettell Valdez confirma que se divorcia de Leo Clerc y aunque anteriormente se había negado a hablar del tema, ahora lo hace y señala que es una mujer soltera.

A través de Instagram, en una dinámica de preguntas y respuestas que Grettell Valdez lleva a cabo con sus seguidores, confirma que está totalmente divorciada de Leo Clerc, con quien se casó durante 2018.

“Yo solita me metí en esto, ok. Lo que se ve no se pregunta. Sí, divorciada, feliz, siempre positiva”, así responde Grettell a uno de sus fans cuando la cuestionaron sobre su situación sentimental y el video lo comparte en sus stories de Instagram.

Y otro de sus fans le pide algunos consejos para superar una ruptura amorosa, a lo que la guapa actriz le responde: “Llora lo que tengas que llorar. Haz terapia porque a veces uno solo no puede. Yo ya llevo dos años sola y la verdad es que amo y me amo a mí. Me divierto conmigo.

El día de la boda de Grettell con Leo en Acapulco, México. Foto de Instagram

Grettel, quitn tiene 45 años de edad, no habla de los motivos de su separación con Leo Clerc y comparte que por ahora no se ocupa de darse otra oportunidad en el amor, pero claro que lo intentará en su momento.

“Yo nunca he dejado de vivir el amor, yo vivo el amor, todo con amor, vivo enamorada y por supuesto si en algún momento aparece nuevamente el amor por supuesto y si cumple con todo lo que quiero y necesito ¡Que viva el amor!”.

A Grettell Valdez se le ha visto participar como actriz en telenovelas como Clase 406, Ángel rebelde, Rebelde, Heridas de amor y Lola, érase una vez, por citar algunas.