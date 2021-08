Grettell Valdez se pone ropa diminuta para patinar y desata ola de suspiros entre sus fans

México. A la actriz Grettell Valdez, originaria de Querétaro, México, y quien tiene 45 años de edad, le encanta hacer deporte y cuando se trata de patinar lo disfruta más, puesto que es una de sus actividades favoritas.

En uno de sus recientes post en Instagram Grettell se muestra precisamente lista para patinar y provoca una ola de suspiros entre sus fans porque posa con ropa diminuta que resalta la gran figura que tiene.

A Grettell, quien ha paritipado recientemente en las telenovelas Los pecados de Bárbara y Buscando a Frida, sus seguidores le hacen saber que es bella de más, además que tiene el cuerpo perfecto y aman verla patinando.

"Feliz Sábado.. no es fácil pero no me rajo seguimos practicando", titula Grettell a su publicación; rápidamente consigue un sin fin de Me Gusta y comentarios de amigos y fans como: "Te calmas", "Ya te extraño", "Que bella eres" y "La más linda".

Pero a Grettell sus fans no se cansan de "chulearla" y también le preguntan constantemente cómo le hace para verse y estar siempre bien físicamente, puesto que a sus 45 años de edad no los aparenta y sí mencionara que tiene 20, se lo creerían.

Grettell debutó como actriz en 1997 en la telenovela Sin ti, cuando tenía 21 años de edad, donde compartió actuación con Gabriela Rivero y René Strickle, los protagonistas de esta historia que produjo para Televisa Angelli Nesma.

Desde entonces la queretense no ha parado de trabajar, ya sea en televisión, teatro o cine; en este último terreno ha figurado en películas como Sobre tus huellas, Un mundo raro y El duende del reloj, según información en su biografía.

Además de destacar por su belleza y talento, Grettell ha cautivado con sus papeles de villana en telenovelas como Lo que la vida me robó y Lo imperdonable, donde ha dejado huella como tal y al público seguidore de los melodramas le encanta cómo trabaja.