Grettell Valdez y Santino se reúnen tras cuarentena por Coronavirus

Luego de pasar unos días difíciles sin su hijo Santino, Grettell Valdez compartió buenas noticias a través de sus redes sociales: su primogénito ya está de regreso en casa, tras una cuarentena ante el Coronavirus (COVID-19). "Feliz, hoy es uno de los días más bonitos, gratificantes y felices de mi vida porque ya está conmigo Santino, te amo hijo", escribió la actriz en su post en Instagram.

En el video que publicó al lado de su hijo Santino, la actriz Grettell Valdez comentó, "hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien, en sus casas, cuidándose mutuamente por nosotros, por nuestro país, por nuestras familias. Yo simplemente cambié de locación, me vine a mi casa en la playa y bueno, seguimos acá encerrados, pero quería compartirles algo, porque estuvieron ustedes conmigo en estas situaciones que para mí fueron muy complicadas y difíciles".

Ahora no me importa si me tengo que quedar un mes más, pero estoy contenta y feliz porque estoy al lado de la persona que más amo en mi vida, soy una cursi, voy a llorar.