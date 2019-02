Grettell Valdez y lo que opina del supuesto aborto que se hizo

El año pasado la actriz Michelle Vieth reveló que Héctor Soberón había incitado supuestamente a Grettell Valdez, a realizarse un aborto, por lo que el programa Ventaneando buscó a la recién casada para preguntarle que pensaba de las declaraciones de la rubia.

"No voy a contestar a cosas que de verdad nada que ver, solamente mandó mucha luz y amor a la gente nada más es que no tengo nada más que hablar de eso, no tengo nada que hablar de eso 2019 se acabó no tengo nada que hablar de eso...", dijo Grettell al medio.

Recordemos que Grettell se casó con el empresario suizo Leo Clerc, a principios de diciembre del 2018 en el puerto de Acapulco, incluso en su canal de YouTube habló sobre su enlace.

Por su parte Michelle Vieth revivió su escándalo sobre su video sexual, donde hizo fuertes acusaciones contra el también Héctor Soberón, quien ya se ha defendido a través de las redes sociales y medios de comunicación.

Y es que el histrión asegura que Michelle está manejando la información a su manera incluso que conoció a Héctor cuando era menor de edad, por lo que el la desmintió mostrando el acta de nacimiento.