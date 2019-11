Grettell Valdez y los errores que cometió con Patricio Borghetti

Grettell Valdez y Patricio Borghetti contrajeron matrimonio en 2004; cuatro años después (en julio de 2008) tuvieron a su hijo Santino y justo cuando el bebé cumplió un año de edad sus padre se divorciaron. En una reciente visita al programa Miembros al aire, la actriz contó los errores que cometió durante su matrimonio con el actor argentino.

Actualmente Grettel Valdez está felizmente casada con el financiero suizo Leo Clerc; para volver a darse una oportunidad en el amor, la actriz asegura haber aprendido de sus errores con su primer matrimonio con Patricio Borghetti.

Al ser cuestionada sobre cuáles eran esos errores que mencionaba, ella respondió a los conductores del programa que se transmite por Unicable. Aseguró haber sufrido mucho cuando estuvo casada con el también cantante, pues no comprendiía algunas de las acciones de su entonces esposo.

Yo no entendía ese punto de '¿por qué se va de viaje sin mí?, no entiendo por qué se quiere ir de viaje a Las Vegas con sus amigos a jugar, y no llevarme a mí'.

"Yo no entendía, porque aparte yo no era celosa. Entonces decía, '¿por qué no me llevas, no me amas?', yo sufría mucho".

Grettell Valdez recordó que Patricio Borghetti viajaba a Argentina para visitar a su familia y a ella no la llevaba, acciones que la hacían pensar que su esposo no la amaba.