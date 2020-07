"Grey's Anatomy": anuncian que temporada 17 será sobre pandemia de COVID-19

La aclamada serie de ABC, "Grey's Anatomy", se prepara para abordar la abrumadora realidad que enfrenta el personal de salud ante la pandemia del coronavirus en su temporada 17.

Así lo anunció la guionista y productora de la serie, Krista Vernoff, en el panel "Quarenstreaming: Comfort TV That Keeps Us Going" de la Academia de Televisión de Estados Unidos.

Abordaremos esta pandemia, seguro. No hay forma de ser un programa médico de larga duración y no contar la historia médica de nuestras vidas", fueron sus palabras.

La showrunner adelantó que el equipo de "Grey's Anatomy" ya se encuentra ideando el contenido, y para dotar de mayor realismo los guiones han conversado con médicos reales que han estado en la primera línea de combate ante el COVID-19.

Foto: ABC / Netflix

Cada año, los médicos vienen y nos cuentan sus historias más divertidas o locas. Este año se ha sentido más como una terapia", dijo.

El personal médido ha relatado a Vernoff y los demás guionistas algunas de sus abrumadoras experiencias del día a día atendiendo pacientes de COVID-19, muchos de los cuales pierden la vida, lo que ha dejado una dolorosa huella en los médicos.

Los médicos vienen y somos las primeras personas con las que están hablando sobre este tipo de experiencias que están teniendo. Están literalmente temblando e intentando no llorar, están pálidos y hablan de eso como una guerra, una guerra para la que no fueron entrenados".

Krista Vernoff aseguró que ha sido doloros escuchar los relatos de los médicos y eso ha hecho a los productores sentir la responsabilidad de mostra al mundo un poco de lo que el personal médico enfrenta.

Una trabajadora sanitaria llama por teléfono durante su turno en un hospital de Italia. Foto: AFP

"Siento que nuestro programa tiene la oportunidad y la responsabilidad de contar algunas de esas historias", añadió.

Sin embargo, el tema de la pandemia no será lo único a tratar en la nueva temporada de "Grey's Anatomy", pues también se esfuerzan por mantener el interés sobre el humor y romance entre los personajes.

Por el momento el rodaje de la temporada 17 de la serie no ha comenzado y es cada vez menos probable que este año lleguen nuevos episodios, pues ni siquier hay una fecha programada para comenzar a grabar y la pandemia continúa causando graves estragos.

Recordemos que la temporada 16 de "Grey's Anatomy" tuvo un final precipitado al tener que ser recortada ante el inicio de la pandemia, y en su momento Vernoff mencionó que los guiones de los siguientes episodios sufrirían modificaciones al no haber concluido la filmación de algunos capítulos previos.

