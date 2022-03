Grimes y Elon Musk tienen a su segundo hijo en secreto; este es su extraño nombre

Sobre la actual relación que mantienen Grimes y Elon Musk , se ha revelado que viven en casas separadas, son mejores amigos y se ven casi todo el tiempo. Tienen su lo suyo, pero es muy fluido y no esperan que las personas lo entiendan, pues así como lo manejan en las mejor manera de hacer las cosas.

Hasta el momento no se han revelado más detalles al respecto, pero en Internet se inmediato se han vuelto tendencia, ya que nadie sospechaba sobre el tema, principalmente luego de ver hace algunas dos semanas a la pareja por México; ella tocando en el EDC 2022 y él paseando por los alrededores.

La llegada del segundo hijo de la pareja se había mantenido en completo secreto , pero gracias a una entrevista con Vanity Fair se reveló toda la verdad. La familia sigue creciendo y luego de visitar el hogar de los famosos fue como se dieron cuenta, lo que no le dejó a la cantante otra alternativa más que hablar con la verdad.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.