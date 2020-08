Griss Romero enamorará a sus seguidores en su concierto acústico

Mazatlán, Sinaloa.- El próximo 12 de septiembre, la joven y talentosa cantante Griss Romero ofrecerá su primer concierto acústico vía streaming, que será transmitido desde el Pepsi Center, en la Ciudad de México.

La cantante nacida en Chihuahua, que rápidamente logró la fama por su extraordinaria interpretación de éxitos del regional mexicano, estará muy cerca de sus seguidores mediante este evento, con el cual apoyará a la Fundación Música México. En entrevista vía telefónica para EL DEBATE, brindó detalles de este concierto, así como del sencillo que muy pronto lanzará en sus redes sociales y sobre su nuevo disco.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

¿En qué consiste el concierto del 12 de septiembre?

Este concierto, más allá de regalarle al público una noche superbonita, hay algo muy lindo de por medio y es donar un porcentaje de la taquilla a una fundación que se llama Fundación Música México, que básicamente lleva apoyos a personas que han estado sin trabajo después de la cancelación de los shows, entre ellos músicos, ingenieros de audio, etc. Este concierto es una causa muy linda y me emociona muchísimo ser parte.

Las personas que decidan escucharte a través de este concierto, ¿qué podrán disfrutar?

Ese día solamente estaré acompañada de mi guitarra, será un concierto acústico, que es como la gente me ha conocido en las redes sociales, y además no quiero perder esa esencia. También van conmigo mi roomie, que es parte de mis músicos. Ella me acompañara a tocar el acordeón, el teclado o de pronto alguna guitarra más. Las canciones van a ser las que la gente ya conoce y las que más me han estado pidiendo en mis redes sociales. El playlist lo voy a hacer a petición del público. Este concierto también va ser especial porque voy aprovechar para mostrarles mi próximo sencillo.

Griss Romero. Foto: Captura

¿Cómo fueron tus inicios en la música?

La música me gustó desde pequeña. Aunque estudié la carrera de Diseño Gráfico, creo que me identifiqué más por la música y eso fue porque la misma gente me orilló a ella al apoyar mi canal en YouTube. Te confieso que al empezar mi canal sentía un desahogo porque tenía pánico escénico y con ello presentaba lo que no me atrevía a hacerlo en público. Con el tiempo esto fue creciendo y poco a poco le fue gustando a la gente, lo cual les agradezco bastante.

¿Por qué interpretar éxitos del regional mexicano?

Recuerdo que cuando estaba en la secundaria estaba muy de moda el pasito duranguense y norteño, y a mí no me gustaba. En esos tiempos escuchaba esas canciones y algo no me permitía conectar, sin embargo, todo el mundo escuchaba eso y yo me sentía rara. Llegaba a mi casa y sacaba esas canciones en mi guitarra con la versión con la que yo me identificaba y quedaban las letras increíbles. Entonces, cuando abrí mi canal, dije ¿qué hago para ser diferente?, y para mi suerte hubo buenos y malos comentarios que hicieron que el canal creciera poco a poco.

Griss Romero, en concierto. Foto: Captura

Si tuvieras la oportunidad de elegir alguna artista o agrupación del regional mexicano para trabajar a su lado, ¿quién sería?

Hace algunos años me gustaba mucho el grupo Límite y gracias a Dios tuve la oportunidad de grabar una canción con ellos. Pero pensando en alguien que no me ha grabado una canción, me encantaría hacer algo con intocable o con la banda MS. Realmente a todas las agrupaciones que he tenido oportunidad de interpretar sus canciones me encantan, como son Julión Álvarez y La Adictiva, entre otros, pero siento que la MS es una agrupación con la que logro identificarme muchísimo.

¿Qué planes tiene Griss Romero para los próximos meses?

Estoy enfocada 100 por ciento en el disco. Realmente ha sido un trabajo arduo y un reto porque siento que no avanzamos. En estos cuatro meses me he enfocado a él. Serán 12 temas y vamos a sacar sencillo por sencillo a partir de octubre. Los dos primeros temas se titulan No que no, es coautoría con Álex Leger, y el otro, ¿Cuál fue el culpable? También desde casa estoy tratando de fomentar esta comunicación con la gente y haciendo transmisiones en Twitter para aumentar mi comunidad.

¿Qué anhela lograr Griss Romero en la música?

La verdad, tengo mucho tiempo soñando con este disco de temas inéditos. Creo que era una de mis metas desde que empecé en esto, el poder contar historias a través de mis canciones, y parece que ya lo estamos logrando. Otra de las cosas que también me encanaría lograr es un show de presentaciones con una banda impresionante en el escenario y la mayoría de los involucrados son mis mejores amigos.

Este concierto lo anhelo y lo estoy planeando con todo el corazón, para que en cuanto vuelvan los shows (con público) pueda presentarlo.

Te puede interesar

Premios Juventud tendrá lluvia de estrellas ante Covid-19 desatando la polémica

La Banda MS y Los 2 de la S están más fuertes que nunca

Los Recoditos lanzará escenas sin censura del video Para qué me las diste