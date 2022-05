"Gritamos más", la banda de rock Moltbe alza la voz a favor de la vida y de la justicia social

La banda de rock mexicana Moltbe presenta a su fiel público y a todas las personas que se sumen a su proyecto, su nueva canción "Gritamos más", un tema que abarca una visión crítica ante la situación social que vive la humanidad en la actualidad. Cabe mencionar que la canción está disponible en plataformas digitales de música y el audiovisual, en su canal de YouTube.

"Gritamos más" es una composición y producción de la banda, con un rock progresivo y en su base un rap hecho a consciencia, donde se hace un llamado a valorar la vida, a ponerse de lado de la justicia social y a exigir lo que nos merecemos como humanidad, un mundo de paz, justicia e igualdad.

"Gritamos más, somos millones, gritamos más, sufrimos horrores, no tenemos miedo, tenemos pulmones, gritamos más. No ves el basurero, no ves las ruinas, no ves al humano desprecias lo que soy", expresa Moltbe.

El video de la canción fue grabado en la Ciudad de México dentro de las Mini bodegas Metrópoli, siendo una pieza visual donde vemos a la banda tocando entre luces de colores e intercaladas, con grandes momentos de marchas y gritos de paz en la historia.

La producción, grabación y edición es realizado por la misma banda y un equipo de mujeres que los respalda, convirtiéndolo en tu trabajo 100 por ciento artesanal y de casa. "Dedicado a Nina Simone, Rita Guerrero, Víctor Jara... y a todo el que cree en la música como un motor de cambio", expresaron los integrantes del grupo.

Moltbe es una de las agrupaciones de rock independientes que sigue caminando bajo un sello completamente único, donde su estilo musical y sus letras de consciencia, siguen siendo la base fundamental para lograr un cambio y posicionarse como una de las bandas más importantes de México.

Se formó en el 2013 con un sonido distintivo, mezclando la fuerza análoga propia del rock, con el electrónico de los sintetizadores y la fuerza del rap, lo que hacen un proyecto musical fresco y con su propia personalidad.