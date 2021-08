"Gritó que la estaban secuestrando", así fue como Paty Navidad ingresó al hospital por Covid-19 (VIDEO)

La actriz sinaloense Paty Navidad se contagió de Covid-19 hace más de dos semanas, durante las grabaciones del show "MasterChef Celebrity" de TV Azteca; la noticia acaparó de inmediato los titulares de la prensa de espectáculos, ya que la también cantante ha manifestado que la pandemia es un invento para controlar a la humanidad; tras haber dado positivo siguió incrédula, sin embargo, la semana pasada su estado de salud se complicó y tuvo que ser hospitalizada de emergencia.

Una supuesta persona cercana a la familia de Paty Navidad, contó a la revista TVNotas la odisea que fue hospitalizar a la ex reina de belleza. "Su hermana Yadira, en un ataque de desesperación, fue quien decidió internarla, pues Paty se negaba a tomar medicamentos y su salud cada día se deterioraba más".

Al parecer Patricia Navidad insistía que tenía una simple gripe y que se trataría con Paracetamol y Theraflu, "y por no seguir las instrucciones de los médicos, llegó al punto en que sus pulmones no le dieron para más".

Según la fuente consultada por la revista antes mencionada, la madrugada del pasado 10 de agosto Yadira se percató que la oxigenación de su hermana era baja, ante esto llamó al 911 para pedir una ambulancia, "cuando los paramédicos llegaron, Paty tuvo un ataque de pánico y gritó que la estaban secuestrando".

Paty Navidad fue llevada al Hospital MAC al sur de la Ciudad de México; posteriormente con ayuda de la producción de "MasterChef Celebrity", la actriz fue trasladada a un hospital privado en Interlomas. De acuerdo con TVNotas, la actriz de telenovelas no dejaban que los médicos le administraran los medicamentos que necesitaba.

"Por sus ideas insistió que no le dieran nada, sólo dejó que le pusieran oxígeno", aseguró la supuesta persona cercana a la familia. A Paty Navidad le tomaron placas de sus pulmones y aunque arrojaron que tenía neumonía, "dijo que firmaría una carta para hacerse responsable de que no le administraran medicamentos, los médicos se contactaron con su hermana Yadira y ella fue la que les pidió que la empezaran a medicar y la salvaran".

Con este mensaje Paty Navidad habría reconocido la existencia de Covid-19.

Yadira le habría dicho a los doctores que su hermana "está mentalmente incapacitada", pues un tumor que tiene en la cabeza la hace perder la noción de lo que dice o hace, "por eso no es capaz de tomar decisiones, a partir de esto, los médicos comenzaron a administrarle el medicamento a través del suero y le decían que no le ponían nada, de no haber sido así, ya estaría muerta".

Ayer lunes aparentemente Paty Navidad terminó aceptando la existencia del Covid-19: "gracias por sus oraciones, vamos saliendo de esta enfermedad, mi salud va mejorando, cuídense mucho, que sí existe este virus y por la mala me tocó comprobarlo".

Por otra parte, TVNotas publicó una serie de fotografías, según de Paty Navidad, ingresando al hospital tras las complicaciones que tuvo con su salud, derivadas de su contagio de Covid-19. (Puedes ver las imágenes a partir del minuto 1:23).

