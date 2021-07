¿Grosera y déspota? Lucía Méndez se muestra como diva y se defiende de las acusaciones en su contra

A través de un Instagram Live el maquillista Caleb Campos, narró una supuesta desagradable experiencia que tuvo con la actriz y cantante mexicana Lucía Méndez. Aseguró que además de haberlo insultado, habló pestes de la gente que vive en El Paso, Texas (Estados Unidos).

Caleb Campos fue el encargado de darle una "manita de gato" a Lucía Méndez, quien el pasado fin de semana dio el primer show del "Tour Las Divas" junto a Manoella Torres, Dulce y Rocío Banquells; el maquillista mencionó que el equipo de trabajo de la cantante le pidió que hiciera su trabajo de manera gratuita. Aceptó por amor al arte, sin embargo, jamás se imaginó que la actriz de telenovelas lo trataría de manera pésima.

Lucía Méndez, supuestamente, no solo lo insultó por su apariencia física, sino también estuvo haciendo muchas cosas que le impedían a Caleb Ramos hacer muy bien su trabajo.

"No me dejaba maquillar, le pedí que se relajara, entonces me dijo: 'ay muchachito, tienes que hacer las cosas cuando uno te pide que hagas las cosas', te juro que iba a mandar a esa señora a chin...a su ma..., es una señora grosera, déspota, aunque me estuvieran pagando, nadie merece que lo traten así".

En las redes sociales de Lucía Méndez se publicó un comunicado ante las declaraciones del maquillista.

Según el equipo de trabajo de la cantante de 66 años de edad, las palabras de Caleb Ramos "están totalmente fuera de contexto, y precisamente hablando de profesionalismo, calidad y sobre todo, de un comportamiento ético, la persona en cuestión dista bastante de serlo, ya que desde un principio, mostró una actitud negativa y altanera, por lo que lamentamos haber confiado en sus servicios para nuestro show".

En una parte de su Instagram Live, el maquillista aseguró que Lucía Méndez humilló a El Paso, Texas y a su gente; presuntamente dijo: "'es una ciudad muerta, todo está solo, qué feo, la comida está fea', empezó a insultar todo El Paso y yo: 'mire, señora, aquí le estamos dando dinero para que venga a cantar aquí'".

Al respecto en el comunicado de Lucía Méndez se dijo: "agradecemos profundamente el recibimiento que esta hermosa ciudad nos otorgó y a las muestras de cariño de todos los asistentes y fans al show".