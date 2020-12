Grupo Firme se divierte logrando lo imposible, con el lanzamiento de su primer álbum

Grupo Firme en verdad la está "rompiendo" en grande; la agrupación musical originaria de Tijuana, Baja California, se ha convertido en toda una sensación en el Regional Mexicano, así como uno de los grupos favoritos del público. Recientemente lanzaron su esperado álbum "Nos divertimos logrando lo imposible", el primero de su trayectoria.

Esta producción discográfica lanzada en México, Estados Unidos y varios países de Latinoamérica, reúne a los más talentosos compositores del momento como Horacio Palencia, Espinoza Paz, Edén Muñoz, Luciano Luna, Uziel Payán y el propio Eduin Caz, vocalista de la agrupación.

La experiencia y la juventud no están peleadas, es por ello que los integrantes de Grupo Firme cuentan ya con trayectoria dentro de la música, y es justamente esta experiencia la que imprimen en este material discográfico, del cual lanzan el primer sencillo "Me gustas", de la autoría de Eduin Caz y Uziel Payán.

"Nos divertimos logrando lo imposible" es una producción versátil y variada que incluye 12 canciones inéditas conformadas por baladas románticas, banda, corridos, rancheras y su inigualable ritmo bailable. Entre estas podemos encontrar "Cuando me tenías" en colaboración con el cantautor sinaloense Espinoza Paz, "El reemplazo" de la autoría del también cantautor sinaloense Luciano Luna y varias más. (Jhonny Caz, vocalista del grupo Firme y hermano de Eduin Caz, se declara gay y sin temor a nada).

Con respecto al video musical del sencillo "Me gustas", cuenta la historia de amor de una pareja y como con el pasar de los años, uno de los protagonistas de esta historia (Eduin Caz) es diagnosticado con Alzheimer, pero recuerda a su amada a través de detalles.

Una parte de esta canción dice: "me gusta hacerte enojar para hacerte reír un momento después, me gusta como tu sonrisa llega como brisa a mis ojos cafés, y es que me gusta como te conocí y me fascina que no siempre me dices que sí, en esta historia que se está escribiendo no sería de amor si no estas junto a mi".

Cabe mencionar que en tan solo 24 horas de su estreno, el video musical superó el primer millón de reproducciones en el canal de YouTube de Grupo Firme.

"Eduin si lees esto quiero decirte que todos los que estamos aquí, estamos orgullosos de ti y te respetamos por todo lo que has logrado y has hecho últimamente, eres el mejor, mis respetos y todas mis bendiciones", "ando buscando una tóxica para dedicarle esta rola jaja", "la canción perfecta no existe...Grupo Firme lanzando 'Me gustas'", "tremenda la letra, gran tema, hasta me dio nostalgia, lindo es el amor", son algunos de los comentarios por parte de los fans de Grupo Firme.