Grupo Firme y Christian Nodal hacen las pases en una borrachera tras acabar Premios Lo Nuestro

Premios Lo Nuestro se llevaron a cabo el día de anoche, e infinidad de cantantes estuvieron en la glamorosa alfombra, donde las entrevistas y las fotos no se hicieron esperar, uno de ellos fue Grupo Firme quien ganó tres premios, pues se han convertido en los artistas del momento gracias a varios éxitos.

Otro de los ganadores de la noche fue Christian Nodal, quien también se llevó sus premios a casa, pero lo que más llamó la atención de todo esto, es que al acabar la ceremonia hubo un after party donde el cantante y Grupo Firme comandado por Eduin Caz convivieron después de la polémica que hubo en el pasado.

Como muchos recordaran Eduin Caz manifestó que deseaba una colaboración con Christian Nodal, pero el ex de Belinda dijo que no le gustaba mucho la música de Grupo Firme lo que causó tremenda polémica entre los fans, pues no podían creer, lo que escuchaban, incluso el líder de la agrupación se sintió muy mal por las declaraciones del joven.

Ahora se dio a conocer que todos los chicos convivieron en una borrachera donde solo se pueden ver risas, dejando atrás el penoso malentendido, por lo que ahora todo mundo espera un dueto entre ambos, ya que en la actualidad son artistas super famosos que han logrado todo por medio de sus temas.

"Están en su mejor momento ambos estaría chido", "Saquen el pinchi tequila desde yaaaaa que garantizado va ser corta venas", "Bravo que bueno en el género debe haber unión y respeto no envidias ni rencores", "No sé por qué pero se separó y hasta anda más relax, más tranquilo", escriben las redes sociales.

Para quienes ya lo saben los fans de Christian Nodal lo han notado más tranquilo desde que se separó de Belinda, situación que les agrada a muchos internautas, por si fuera poco en una reciente entrevista el cantante originario de Sonora dijo que no espera nada del pasado, ni del futuro, pues está feliz de disfrutar el presente, pero en ningún momento dijo algo de la intérprete de Luz Sin Gravedad, quien también ha tratado de mantenerse al margen.

