Grupo Palomo, ha logrado renacer a la música romántica

Por más de dos décadas la canción "No me conoces aún" ha sido la bandera, el estandarte musical de grupo Palomo, agrupación que a lo largo de todos estos años ha acompañado a varias generaciones, y hoy en día una nueva generación se ha enamorado de sus letras.

Homero Palomo comparte una prueba de esto; “hace unos días mi hijo me dijo: ‘oyes, papá, estás aquí en tendencias en Spotify y también estás en relacionadas y aquí me sales; se siente bonito que la juventud está escuchando temas con letras muy padres”.

Homero Palomo, líder y fundador de grupo Palomo. Foto: cortesía

En entrevista con EL DEBATE, Homero Palomo, líder y fundador de esta icónica agrupación de la música mexicana, platicó entre varias cosas, del sencillo que están promocionando. Se trata de una nueva versión de "No me conoces aún", a dueto con la cantante Lucero.

Hicimos una versión nueva, con instrumentos diferentes, y bueno, con el toque de Palomo, que es el acordeón, la verdad nos gustó mucho cómo quedó; hicimos un video también que se ha colocado fuertemente en las redes sociales.

Palomo y Lucero hicieron una excelente mancuerna. Foto: cortesía

La nueva versión de uno de los temas más representativos de grupo Palomo formará parte de su nueva producción musical, un disco con 16 temas a dueto, en conmemoración de sus 26 años de exitosa trayectoria musical.

Foto: cortesía

“Realmente estamos bien contentos de que al público le haya gustado la fusión, quedó espectacular la voz de Lucero en el tema, para nosotros eso es un gran placer y gran honor que ella haya participado en este tema, fue una colaboración muy padre; sentimos que el tema está sonando fuerte, vuelve a enamorar, como lo hizo en su tiempo, ahora para las nuevas generaciones”.

"No me conoces aún", a dueto con la hermosa Lucero, desde su lanzamiento, ha dado muchas satisfacciones a la agrupación, al igual que en aquella época cuando se lanzó originalmente.

El primer día que salió el tema junto a Lucero, estuvo en el lugar número dos de ventas en iTunes, en redes sociales el tema ha estado sonando cada vez más.

Palomo impuso récord en las listas de Billboard

Habían pasado los dos primeros años de la década de los noventa, 1992 para ser más precisos. Los primeros acordes de grupo Palomo comenzaron a sonar, presentando un estilo propio, su “norteño-romántico”, interpretando el sentir de los enamorados a través de sus letras.

No fue hasta el 2001 cuando el gran momento de Palomo llegó. Lograron su consolidación en el mundo de la música gracias al tema "No me conoces aún", un tema que desde su lanzamiento, estuvo siete meses consecutivos sin bajar del primer lugar en las listas de Billboard.

“Gracias a eso tenemos el récord mundial de la canción que más semanas duró en primer lugar, ninguna canción en el mundo lo ha hecho como lo hizo ‘No me conoces aún’, esperamos que con esta nueva versión junto a Lucero, vuelve a estar en los primeros lugares de las listas de Billboard”, manifestó con gran entusiasmo Homero Palomo.

Foto: cortesía

Grupo Palomo, las alas de la música norteña, una agrupación musical de antaño pero más vigente que nunca gracias al poder de las redes sociales. Sus letras transpiran amor, nostalgia, te hacen recordar aquellos recuerdos en lo más recóndito de tu memoria.

“Gracias a todos los corazones de nuestros fans, sentimos que la música romántica, la música que tiene cosas para decir, como situaciones, que la gente se identifique con esas letras, son las letras que se quedan, canciones como ‘Te metiste en mi cama’, ‘Miedo’, ‘No me conoces aún’, son canciones que se hicieron ya parte de la gente, las escucharon y empezaron a enamorarse con esos temas, nos ha tocado la suerte de contar con este tipo de letras y todo queda plasmado en estos ya 26 años de carrera de Palomo”.

Homero Palomo comentó a EL DEBATE que posteriormente a su álbum de duetos, lanzarán un disco totalmente inédito, para seguir refrendando ese éxito de la agrupación en el regional mexicano.

“Una producción que tardamos más de un año en hacerla, pero gracias al apoyo de la gente nos ha ido súper bien, sentimos que este disco va a volver a renacer la música romántica en todas las redes sociales y a como está ahorita el mundo con todas las nuevas tendencias en redes sociales, está cimbrando y la gente lo estará escuchando bastante”.

Además del dueto con Lucero en su disco de aniversario, grupo Palomo ofrecerá a su publicó entre varios más:

“Tuve que dejarla ir”, con Samo de Camila. “Miedo”, con Fato.

“Flor de Capomo”, con El Mimoso.

“Baraja de Oro” con Lalo Mora.

“Te quiero igual o más que ayer” con Aracely Arámbula.

Y muchos más.

La agrupación musical a la par con sus próximas producciones discográficas a salir, estará de gira por México y Sudamérica.