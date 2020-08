Grupo armado dispara contra la casa de José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastian, en Cuernavaca, Morelos

La tarde de ayer domingo un supuesto grupo armado realizó varios disparos a la fachada de la casa de José Manuel Figueroa, hijo del fallecido cantante Joan Sebastian, ubicada por la calle Mesalina en la colonia Delicias, en la ciudad de Cuernavaca, estado de Morelos. Hasta el momento el intérprete de la música Regional Mexicana no ha comentado nada al respecto.

De acuerdo con información de El Diario de Morelos, el ataque armado a la casa de José Manuel Figueroa, ocurrió alrededor de las 15:00 horas de ayer domingo. Según el testimonio de algunos vecinos de la zona, se alarmaron luego de que escucharon diversas detonaciones, por lo que llamaron a la policía. Tras llegar los elementos de la Fiscalía de Morelos, cercaron la zona y encontraron por lo menos 8 casquillos calibre 45 en la calle.

Policías establecieron un cerco para realizar las pesquisas correspondientes. Afortunadamente no hubo personas lesionadas ni vidas que lamentar. De momento se desconocen los motivos por los que este supuesto grupo armado, disparó en contra de la casa del cantante José Manuel Figueroa. "La violenca está sin control", "Dios te proteja José Manuel", son algunos de los mensajes en redes sociales.

José Manuel Figueroa en varias ocasiones ha protagonizado diversas controversias. A inicios de este año se dio a conocer que el hijo de Joan Sebastian, supuestamente había cantado en la boda de la hija de Joaquín Guzmán. En febrero pasado ante la presión de los medios de comunicación, el cantante comentó al respecto: "yo arriba del escenario, tengo que cantarle a buenos, malos, mujeres exóticas y santas, yo no puedo decir a quien cantar, al final de cuentas a mí me contratan para ir a trabajar, yo voy, yo canto con mucho gusto, ¿debo de negarme?".

Insisto, yo no voy invitado, voy contratado, ustedes sacan el chisme, yo no vi a nadie sospechoso, a nadie armado, yo lo único que vi era gente que se estaba divirtiendo, no recuerdo el nombre de la pareja, discúlpenme, pero sí me pidieron una canción en particular y bailaron el tema.