¿Qué le contestó grupo de reggaetón a Aleks Syntek?

Con muy buen humor, fue como tomaron los integrantes del grupo Gente de Zona el comentario que Aleks Syntek hizo acerca del reggaetón, al calificarlo como música para simios.

"Yo soy un simio y te mando saludos. Aleks te queremos y ve al zoológico que hay unos de lo más lindos, no cantan reggaetón, comen platanitos", dijo Alexander Delgado.

El músico cubano comentó que, si bien no conoce el trabajo de Syntek, porque su música no se escucha en Cuba, respeta lo que hace y considera que el cantante tuvo un error, como todo ser humano, pero le mandó un consejo: "Se debe ser cuidadoso y respetuoso al hablar de otro género, porque en este género de reggaetón hay mucha gente con mucha calidad, existe un Daddy Yankee, un Maluma, un Don Omar. Como artista nunca me expresaría así de otro género, por ejemplo, ahora mismo de México no conozco su música, pero sé que es muy buena", expresó Alexander Delgado.

Randy Malcom, quien junto a Alexander le dio el éxito "Ni tú ni yo" a Jennifer López, señaló que está dispuesto a hacer un dúo con Aleks Syntek cuando él quiera y así conozca este ritmo. "Soy músico y la música no tiene fronteras, si no el reggaetón no hubiera llegado a todas partes del mundo como ha llegado".



ARREMETE ALEKS SYNTEK

El cantante revelo hace unas semanas que estaba "hasta la madre" de este género arremetiendo en una entrevista con la conductora y periodista Adela Micha, en donde el actor no se midió ni tantito y confeso esto:





¿Por qué el mismo ritmito todos? ¿Por qué la misma letra? ¿Por qué la misma misoginias y vulgaridades? Ya estoy hasta la madre de oír lo mismo ¿Qué? ¿todos los días desayunan bolillo con nata? lo más dramático es que empiezo a ver muchos artistas que no se dedican a la música urbana, grabando reguetón", declaro Syntek.



Para Syntek el género no proviene ni de Panamá ni del Hip-Hop si no de los primates.



DESPUÉS DE DICHOS COMENTARIOS EL CANTANTE SE DISCULPÓ:



Reconozco que me equivoqué en la forma de expresarme. Respeto a quien escuche, o se dedique al reguetón. En lo particular no es un género que me atraiga, pero reitero mi compromiso con la diversidad musical y el respeto al gusto de cada quién".



Ante la ola de críticas surgidas, utilizó sus redes sociales para aclarar la situación y en un primer mensaje aseguró que:

"CON TAL DE VENDER UNA NOTA ESCANDALOSA ALGUNOS MEDIOS SON CAPACES DE CREAR FRAGMENTACIÓN, ODIO Y VIOLENCIA".

Añadió que "es más importante el bien común que el bien personal, el día que comprendamos a fondo este punto, entonces tal vez avanzaremos sin duda en nuestro andar por el planeta y mejoraremos nuestra energía espiritual, interior y exterior".



Las declaraciones del cantante generaron un gran debate en redes sociales recordemos que Syntek es parte de la gira 90's pop tour a lado de Ov7, The Sacados, Litzy, JNS, Fey, Calo y Erik Rubín.

