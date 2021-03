¿Grupo del narcotráfico amenazó a Fernando Colunga para dejar la serie "Malverde: el santo patrón"?

Una supuesta persona cercana a la producción de "Malverde: el santo patrón", serie basada en Jesús Malverde considerado el "santo de los narcotraficantes", aseguró en el programa "Chisme no like" que Fernando Colunga dejó este proyecto de Telemundo luego de recibir muchas amenazas de parte de un grupo del narco, supuestamente porque para ellos era un insulto que el actor mexicano interpretara al bandido nacido en Sinaloa, México.

Según dicha persona contó a Elisa Beristain y Javier Ceriani, conductores del show "Chisme no like", que en una de las juntas se comentó que tuvieron que parar la producción "porque este hombre (Fernando Colunga) renunció porque el narcotráfico lo amenazó". Según las personas que amenazaron al galán de telenovelas originario de la Ciudad de México, no estuvieron de acuerdo que una persona con sus supuestas preferencias sexuales, interpretara a Jesús Malverde, quien según los relatos se convirtió en una especie de "Robin Hood", pues robaba a los ricos para ayudar a los pobres.

Al parecer el protagonista de telenovelas como "Soy tu dueña", "Por que el amor manda" y muchas más, no quería abandonar esta súper producción de Telemundo que se anunció con bombo y platillos en enero de 2020, sin embargo, "fueron muchas amenazas y de última hora decidió salirse, se quedó la producción parada porque ya estaba casi todo para arrancar (las grabaciones)".

Aquí el narcotráfico es prácticamente el que manda y lo amenazaron porque no querían que él lo interpretara porque se les hacía una burla, si a los narcos no les gusta algo, van y ponen orden.

Una versión totalmente diferente sobre la salida de Fernando Colunga de la serie "Malverde: el santo patrón", fue la que dio el periodista de espectáculos Alex Kaffie. Hace unas semanas en su columna para El Heraldo de México, aseguró que el actor de 54 años de edad tomó la decisión de salir de este proyecto por cuestiones de salud de su mamá, la señora Margarita Olivares. El también actor de cine y teatro estaría enfocado en dedicarse en cuerpo y alma al cuidado de su progenitora.

"Esa es la razón por la que él dimitió, en noble acto de amor, Fernando Colunga hace a un lado el trabajo para estar al pendiente y cuidar de su mamá. Ya lo admirada, pero ahora le admiro todavía más", expresó Alex Kaffie.

Fernando Colunga permanece en silencio tras su salida de la serie

Fue a principios de febrero pasado cuando la cadena hispana Telemundo, confirmó que el actor mexicano ya no protagonizaría la serie basada en Jesús Malverde. En un comunicado de prensa solamente manifestaron: "Telemundo ha tomado una decisión creativa de trabajar con Fernando Colunga en otros proyectos futuros, por lo que no formará parte del elenco estelar de Malverde".

De acuerdo con la televisora estadounidense "Malverde, el santo patrón", es una increíble producción original que cuenta la verdad detrás de la leyenda, tendrá mucha acción y se producirá con un lenguaje muy actual, para relatar la historia de un niño nacido en 1870 en Sinaloa, "que se convertirá en una figura legendaria, casi religiosa, protector de desposeídos, narcos y malvivientes por igual".

Hasta el momento ni Fernando Colunga o Telemundo, han comentado algo sobre las supuestas amenazas que habría recibido el actor por parte de un grupo del crimen organizado.