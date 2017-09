Guadalupe Lancho emociona con 'El Hombre de la Mancha'

A pocos meses de su estancia en México, la actriz española Guadalupe Lancho llegará por primera ocasión a la capital sinaloense, con la exitosa puesta en escena que habla de generosidad y nobleza. Además de la música, el texto es espléndido y conmovedor, y es protagonizada por Alberto Lomnitz como Don Quijote Enrique Chi;, como Sancho Panza. La actriz dará vida a Aldonsa dentro del musical El hombre de la mancha para inaugurar la Temporada SAS-ISIC Otoño 2017 en el Teatro Pablo de Villavicencio.

Guadalupe Lancho como Aldonza. Foto: cortesía de Jorge Astorga.

En entrevista para el periódico EL DEBATE, dijo sentirse muy emocionada con este proyecto que le ha abierto las puertas a su carrera artística. "Es un honor y privilegio estar en una obra tan deliciosa como lo es El hombre de la mancha que ha sido un éxito en la ciudad de México y hemos llegado a miles de corazones. Para la compañía es un gusto poder acercar la obra a otros estados del país y en este caso ir a Culiacán para que puedan disfrutar de esta puesta en escena”.

Reivindicación femenina

Con la fuerza de una mujer con un amplia trayectoria en cine, teatro y televisión, deja ver que en pleno siglo 21 se siguen reivindicando los papeles femeninos a nivel mundial. Guadalupe cita la frase del Quijote al decir que:

“esta obra ha sido uno de los mayores retos en mi carrera profesional, la he disfrutado muchísimo, además tenemos un elenco maravilloso y yo se que Culiacán no podía quedarse sin disfrutar de El hombre de la mancha”.

El Hombre de la Mancha se presentará en Culiacán. Foto: cortesía de Jorge Astorga.

Sus propósitos

La meta para Guadalupe Lancho es seguir trabajando en México. Adelantó que también se encuentra dentro del proyecto Siddharta, el musical, por lo que también se presentará en el Festival Cervantino. “Ahora mismo estoy empezando un proyecto aquí en la Ciudad de México que se llama Siddhartha, el musical, donde mi personaje es Kamala, es la mujer que hace llamar al príncipe Siddharta antes de convertirse en buda. Estaremos en México hasta el 8 de octubre y también estaré en el Festival Cervantino en Guanajuato, con una obra española y mi intención es seguir trabajando en México”.

Elenco de la obra musical. Foto: cortesía.

A decir de la violencia que existe en el país mexicano, Lancho platicó que se siente muy segura de estar en México, ya que el mal existe en todas partes del mundo, pero que hay que trabajar con amor. “Afortunadamente durante estos seis meses que he vivido en México, no he encontrado una experiencia negativa; al contrario, me encuentro muy segura aquí, estoy muy consiente de la problemática que se vive actualmente, pero lo que queda es trabajar con amor”, concluyó.