Guadalupe Pineda, orgullosamente "Mexicana y ranchera", un ejemplo para las nuevas generaciones

"Disfruten estos paisajes mexicanos, disfruten este entrañable encuentro, este hermoso encuentro con el grupo Bronco, dos estilos distintos, Guadalupe Pineda y grupo Bronco, que fue un dueto de alguna manera insólito, porque nadie nos imaginaba y, sin embargo, cuando se trata de música, se rompen las barreras, no hay nada escrito en la música y el gozo es lo que nos hace unirnos en estilos, en fusiones, que ahora en estos tiempos se están acostumbrando mucho".

Guadalupe Pineda nos comparte, muy orgullosa, que los videos musicales de "Tú, solo tú" y "Cielo rojo" , fueron dirigidos y grabados con un celular por su hija Mariana Gurrola Pineda , allá en su rancho de Tayahua, estado de Zacatecas, México . "La calidad y las tomas que hizo, no nada más es tener el celular fijo, sino hacer zoom in, zoom back, la verdad es que quedaron una maravilla estos dos videos".

"Yo he tenido oportunidad de cantar con mariachi en Francia, El Salvador, mi música se escucha en Japón, en Turquía, he tenido oportunidad de cantar en mucha partes del mundo y la música mexicana, es patrimonio intangible de la humanidad, la música mexicana y la música con mariachi, es una música que se escucha en todos lados, una música amada, una música que le gusta en general a toda la gente en todo el mundo".

Estaba yo metida en el estudio de grabación y se me cortaba la voz, tuvimos que repetirla porque si, me vino el llanto, es un homenaje para ella, una gran mujer, una cantante que ha dejado una gran huella y esta canción, 'Cielo rojo', ella la hizo conocida, gracias a ella se conoció".

La cantante comenzó a trabajar en este mini álbum antes de la pandemia , buscando letras que le gustaran y pudieran expresar muchos sentimientos. Al decidir incluir "Tragos de amargo licor", en una charla con su productor musical , Fernando de Santiago , "un gran productor de música mexicana", le comentó que quería cantar este tema con alguien representativo del Regional Mexicano, "me encantaría que fuera Bronco", fue su anhelo.

"Qué mejor que invitar a mis amigos del grupo Bronco, a mi amigo Lupe Esparza, con quien he compartido a lo largo mi carrera distintos momentos, programas de televisión, distintos espacios y siempre que me encuentro a Lupe, ha sido con mucho cariño, con mucho respeto, con mucha empatía".

"Desde muy chiquita me subía al caballo y sigo subiéndome al caballo, cada vez que vamos allá, a nuestro pueblo, a nuestro amado rancho en Tayahua, Zacatecas". Precisamente "Mexicana y ranchera" , es el título de su nuevo EP , el cuarto en el género ranchero que lanza en sus más de 40 años de intachable trayectoria artística .

