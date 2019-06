Gualberto Castro con Gina Montes y Beto el Boticario en La Carabina de Ambrosio

México.- El cantante Gualberto Castro falleció ayer 27 de junio a la edad muchas de sus actuaciones e interpretaciones quedarán en el recuerdo de sus fanáticos, pero también quedará su grandes participaciones que tuvo en La Carabina de Ambrosio, programa que hizo junto a Gina, Beto el Boticario y La Pájara Pegui, luego de la salida de César Costa.

Gualberto Castro fue el anfitrión del programa La Carabina de Ambrisio entre 1979 y 1981; además interpretó a personajes como: El Profe Gualas y el Padre Gualas. Interpretaciones que le hicieron ganar el premio TVyNovelas al Mejor actor de comedia.

Interrupciones a Gualberto por Beto el Boticario

Varios de los videos que se muestran hoy en La Carabina de Ambrosio Beto el Boticario interumpe al cantante Gualberto Castro mientras interpretaba sus canciones, lo cual fascinaba al público.

La escuelita con Gualberto Castro en la Carabina de Ambrosio

Gualberto actuó como el maestro en las escenas de la escuelita. En estas escenas, regañaba a sus peculiares alumnos: El bolas, La pajarita Peggy, entre otros.

Gualberto Antonio Castro Levario, nació en la Ciudad de México el 12 de julio de 1934. De orígenes mexicano y libanés por parte paterna y francés y mexicano por parte materna, fue también conocido por cantar con Los Hermanos Castro.

Los siete matrimonios de Gualberto Castro

Durante un entrevista, la periodista Martha Debayle le preguntó: "¿Cuántas veces has estado casado?" Gualberto hizo una pausa, como si tratara de recordar, y a continuación dijo que cinco veces. Debayle respondió: "¿No fue siete veces?" Cuando Gualberto fue inflexible con su cuenta, Debayle comenzó a hacer preguntas sobre cada matrimonio que podía recordar. "Yo era muy joven", dijo Gualberto:

"Cuando me casé con Altia “Mitchel” Herrera, ella era bailarina de ballet; más tarde, Suzanne Edwards, quien también era bailarina. Luego, viví con la actriz Macaria durante 6 o 7 años. Ella nunca quiso casarse conmigo. Siguiente ... Me casé con Alejandra Walliser, pero se fue, tomando todo lo que quería de la casa y se fue a vivir con su madre. Luego me casé con una muchacha americana, todavía estoy tan enfadado con ella que no puedo decir su nombre porque ella tomó mi Mercedes Benz. Ahora, yo estoy casado con Gudrun Becker. Hemos estado juntos durante veintidós años."[cita requerida]

Después de investigar los documentos legales, Gualberto olvidó mencionar que se casó con Suzanne Edwards dos veces y olvidó su matrimonio con Alexis Córdoba. Si bien dice que él ha estado casado con su actual esposa, Gudrun Becker, durante veintidós años, entonces él debe ser un bígamo, debido al hecho de que su divorcio con Alejandra Walliser terminó en 2003, y su matrimonio con Alexis Cordova terminó en 2006. (Fuente Wikipedia).