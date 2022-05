"¿Guárdenla? Ni que fuera un mueble", Sylvia Pasquel llora ante las críticas a su mamá Silvia Pinal

Hace unos días se llevó a cabo el gran regreso a los escenarios de la actriz Silvia Pinal, de 90 años de edad, llamada "la última diva del cine mexicano". La querida histrionisa, matriarca de la Dinastía Pinal, forma parte de elenco de la obra musical "Caperucita: ¡Qué onda con tu abuelita!". Durante el estreno, la también conductora de televisión, tuvo problemas de habla y de movilidad.

Ante estas imágenes de Doña Chivis, madre de la actriz Sylvia Pasquel y de la cantante Alejandra Guzmán, muchas personas, a través de redes sociales, criticaron a sus familiares por supuestamente "explotarla" y ponerla a trabajar a sus 90 años de edad. Según la opinión de varias personas, la célebre actriz de la época de oro del cine mexicano, debería estar descansando.

Recientemente, se llevó a cabo la presentación a los medios de comunicación de la obra "Caperucita: ¡Qué onda con tu abuelita!", cuyas funciones se llevan a cabo en el Nuevo Teatro Silvia Pinal, en la Ciudad de México, evento al que asistió Doña Chivis, sin embargo, por unos problemas de salud no pudo subir al escenario y momentos después fue sacada del inmueble, en medio de un zafarrancho provocado por los reporteros de espectáculos, en su intento de tener unas declaraciones de la actriz.

En un encuentro con unos medios de comunicación, Sylvia Pasquel no pudo evitar llorar por las críticas a su mamá Silvia Pinal, ante su regreso a los escenarios, así como por los constantes comentarios negativos hacia su familia.

La mamá de la también actriz Stephanie Salas (quien fuera una de las parejas sentimentales del cantante Luis Miguel), se mostró molesta por el zafarrancho a las afueras del teatro, pues comentó que en las maniobras para subir a su mamá a la camioneta, pudieron haber provocado un accidente perjudicial para su progenitora, tomando en cuenta su edad.

"Y lo primero que hacen es sacar la nota de: 'vean cómo está, miren cómo la tienen, los hijos la explotan'".

Algunos medios de comunicación publicaron que mientras Silvia Pinal sufría trabajando en la obra de teatro, Sylvia Pasquel estaba de vacaciones en Acapulco, estado de Guerrero, México. Aclaró que el motivo de estar en aquel puerto turístico, fue porque estaba grabando una serie. "O sea, gente de espectáculos que ni siquiera sabe lo que estás haciendo como artista y que se da el lujo de opinar, ya estoy harta, siempre me agarran a mí por todas las notas y ya estoy cansada".

Asimismo, Sylvia Pasquel manifestó que todas las personas que hablan mal de su mamá, no tienen derecho de opinar, pues nunca la visitan en su casa o están a su lado en los momentos difíciles. Con respecto a los comentarios de que Silvia Pinal debería estar "guardada" en vez de trabajar, respondió:

¿Guárdenla? Ni que fuera un mueble, tiene derecho a vivir y estar feliz, no la voy a guardar en una cama o en un cuarto, mi mamá está para disfrutar de la vida.

Agregó que salir de su casa e ir al teatro, es algo que pone muy feliz a su mamá. "A ella le gusta, ella lo quiere, cuando le dices: 'vamos al teatro' se emociona, se pone feliz. ¿Por qué le voy a quitar ese gusto? No la mantienen, no la procuran, no la buscan, qué carajos tienen derecho a opinar".