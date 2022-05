Guardia de seguridad toca indebidamente a Paulina Rubio, durante show del "Perrísimas Tour"

"Juntas saldremos adelante, mi fe en tu pronta recuperación es inquebrantable, estás en muy buenas manos, sé que los médicos que te atienden, lo hacen con el corazón. Susana no necesito decírtelo, porque ya lo sabes, te amo y seguiremos sonriendo, caminando juntas de la mano. Sé que la luz y las oraciones de todos los que te amamos, te acompañan".

Molesta por lo ocurrido, "La chica dorada" , hizo uso del micrófono para evidenciarlo y ante la situación, el público le comienza a chiflar . Asimismo, Rosario Murrieta mencionó que el guardia de seguridad salió del sitio molesto, ya que las personas le gritaron palabras altisonantes. Hasta el momento, la ex integrante de Timbiriche no ha comentado nada la respecto.

Parece ser que cuando ella se acerca un poco a la orilla del escenario es cuando la toca y a ella no le gustó como la tocó.

Las cantantes mexicanas Paulina Rubio y Alejandra Guzmán , llevan a cabo el "Perrísimas Tour" por varias ciudades de Estados Unidos. En uno de los recientes shows de esta gira, supuestamente "La chica dorada" fue acosada por un guardia de seguridad al tocarla indebidamente. Ante lo ocurrido, la hija de la actriz Susana Dosamantes no se quedó callada y denunció lo ocurrido estando en el escenario .

