Guaynaa y Lele Pons dan paseo en helicóptero para celebrar el éxito de su tema "Se Te Nota"

Estados Unidos.- El pasado 2 de septiembre se estrenó "Se Te Nota", un tema que juntó el talento de dos grandes artistas, Lele Pons y Guaynaa, ya que en cuestión de semanas se ha convertido sin duda alguna en todo un éxito, prueba de ello son los altos números que ha alcanzado en diferentes plataformas de Internet. Por si fuera poco, la influencer compartió una imagen en su cuenta de Instagram donde aparece junto al cantante puertorriqueño dando un paseo en helicóptero con motivo de celebrar su exitosa canción.

De acuerdo a la publicación de Lele, "Se Te Nota" sigue creciendo con fuerza, en Spotify se encuentra en el top 50 de todo el mundo, por debajo de temas como "Roses" de Imanbek Remix y "Dreams", canciones que ganaron gran popularidad debido a la fiebre de Tik Tok. En Youtube, con un poco más de un mes de haber sido publicada, superó ya los 130 millones de reproducciones, además que ha generado gran cantidad de reacciones y comentarios por parte de los internautas. En los Billboard Hot 100, lista que contiene los cien sencillos más vendidos en Estados Unidos, la pareja se encuentra en en lugar 25.

Guaynaa es uno de mis grandes amigos y estoy feliz de haber podido trabajar con él, tanto a la hora de grabar la música como en el video" dijo Lele Pons a EFE, pocos días después del estreno.

Como era de esperarse la publicación de Lele Pons ha generado gran impacto entre sus seguidores y amigos, pues está próxima a superar el millón de reacciones, además que recibió demasiadas felicitaciones. "Siempre serás la mejor cantante de YouTube o el mundo, muchas felicidades Lele, se lo merecen", comentó un usuario.

Recordemos que Lele siempre se ha caracterizado por ser una persona con bastante humildad, sin mencionar que tiene un gran sentido del humor, probablemente esa ha sido la "chispa" que la hizo conectar con miles de jovenes de todo el mundo. En muchas ocasiones la influencer no ha tenido miedo en confesar todos los problemas por los que ha atravesado, desde su aspecto físico en el pasado que la hizo vivir años en depresión, o incluso cuando habló por primera vez sobre su padre homosexual.

De hecho, el pasado 19 de agosto estrenó de forma exclusiva un pódcast en la plataforma musical Spotify, donde recibe llamadas de sus seguidores que le confiesan situaciones y problemas que no han contado a nadie, "A veces me he quedado sin saber qué decir", dijo Pons sobre esto.

Lele, ha demostrado que ser una persona famosa no la excluye de los problemas de la vida, es por eso que frecuentemente busca acercarse a sus seguidores para darles los mejores consejos. "Gracias a ti Lele, por empujarme hacia mis metas, si no fuera por ti, jamás las hubiera logrado", son algunos de los comentarios que sus fans le escriben en su cuenta de Instagram.