Guillermo Iván en la piel del Cholo Iván

Mazatlán.- El actor Guillermo Iván ha consolidado su carrera paso a paso, tanto en la parte actoral como en la producción y dirección de cine, ahora se centra en varias películas. Uno de los retos más fuertes que ha tenido que enfrentar recientemente es haber dado vida al presunto lugarteniente del narcotraficante Joaquín “Chapo”, Guzmán, Orso Iván Gastélum, el Cholo Iván, personaje que fue capturado junto al líder del cartel de Sinaloa, su historia llegó a la pantalla en Netflix con la serie El desconocido.

Actor Guillermo Iván. Foto: Cortesía

El Cholo Iván

Entre el elenco de la serie, de la cual se han hecho dos temporadas y podría haber una tercera, están también Marco Uriel, Fernando Sarfatti, José Ángel Bichir, Francisco Vázquez, Paty Blanco, Estrella Solís y César Manjarrez, quien da vida al personaje del Chapo Guzmán.

“Es una serie que es la vida del que (presuntamente) fuera el lugarteniente del Chapo Guzmán, el Cholo Iván; el Cholo Adrián es el personaje que interpreto. Cuando termino de filmar Welcome to Acapulco, me ofrecen el proyecto, me pareció un gran reto y empezamos; hicimos la primera temporada y fue muy exitosa y después hicimos la segunda, que se estrenó este año”. Comparte cuál fue el reto de dar vida a dicho personaje, el cual considera uno de los que más trabajo le ha costado personificar.

“A mí este tipo de personajes me encantan porque son unidimensionales y arquetípicos, lo fácil es juzgarlo; lo que más me interesa como actor es abundar en la parte humana, cuáles son sus fragilidades, sus miedos, cuáles son sus grandes debilidades, es fácil retratarlo a través de su violencia, de su fortaleza en el sentido de lo que representaba en su universo”, indicó.

Dualidad del personaje

El actor comparte que la serie permitió mostrar parte humana del presunto lugarteniente del Chapo Guzmán y de otros personajes.

“La palabra que mejor lo puede describir es complejo, muy complejo en todos los sentidos, estar en una posición así significan muchas cosas buenas y malas, pero la parte humana, la parte frágil, la parte que nos hace ser seres humanos también está allí, me interesa descubrirla, es un personaje que no se queda solo en la piel, tiene muchas capas”.

Externa que una de las maneras de nutrir su personaje fue investigando, documentándose para luego sumergirse en el proceso de encarnar el personaje, en donde tuvo que ser él, entender cómo se vive en ese mundo, cómo es la intimidad de su personaje, qué sufre, saber qué le duele, todo esto acompañarlo con la imaginación.

Actor Guillermo Iván. Foto: Cortesía

Centrado en el cine

El actor se encuentra rodando una nueva película, en la cual hará filmaciones entre México y Estados Unidos.

“Este nuevo proyecto que estamos por iniciar tiene una descendencia mexicana muy interesante porque es la historia de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe en versión Hollywood, aborda la situación de los migrantes hoy en día. La historia habla de la vida de Joan, quien investiga la vida de Juan Diego y la virgen, empieza a reflexionar sobre la fe; la película tiene algunos regresos al pasado para abordar la conquista de los españoles”.

En otro tema, Guillermo Iván se encuentra centrado en la promoción de su película Welcome to Acapulco, la cual llegará en los siguientes días a México. Ya se estrenó en Rusia, en Ucrania, en Islandia, Dinamarca, Portugal, Angola, Estados Unidos y Canadá, en octubre estará en las salas de cine en México. En este proyecto tiene la oportunidad de dirigir y actuar. Esta será la octava cinta que dirige.

“Es un proyecto muy lindo porque trabajo con gente que admiro mucho, poder trabajar con ellos Michael Madsen, Mike Kingsbaker, William Baldwin, Paúl Sorvino, Ana Serradilla y Ana Layevska, trabajar con ellos fue muy rico, casi toda la película es en inglés, un cinco por ciento se habla español, mezclar ambos idiomas es algo que he hecho antes”.

Otros proyectos

El histrión acaba de filmar la cinta La última rumba, en la cual produjo, dirigió y actuó; es la historia de un músico latino en Nueva York. Se estrena el próximo año, está en posproducción.

“La actuación representa mi vida, mi gran pasión, lo que he hecho y seguiré haciendo toda mi vida, me queda claro que nací para hacer eso y lo demás es circundante; escribir, producir es un gran proceso de aprendizaje y de enseñanza a nivel humano y actoral, yo sí creo que un actor tiene que aprender que pasa a su alrededor para crecer más”, concluyó. Confiesa que su mayor sueño es cambiar el mundo con su trabajo, quiere tocar a la gente que va a las salas de cine, que al ver sus películas cuestione la realidad.