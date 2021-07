Guillermo del Toro: ''Trollhunters siempre fue algo personal para mí"

Los Ángeles.- Guillermo del Toro participó este domingo en un evento especial de la película "Trollhunters: Rise of the Titans" y aseguró que la saga animada de "Trollhunters" ocupa un lugar muy especial en su amplísima y celebrada carrera.

Del Toro fue el gran protagonista de un pase especial en el cine The Landmark de Los Ángeles (EE.UU.) de "Trollhunters: Rise of the Titans", cinta que estrenó Netflix el 21 de julio.



Los fans no solo pudieron disfrutaron en la gran pantalla de esta película, que fuera de este pase solo se puede ver en Netflix, sino que también contaron con la presencia de Del Toro, el creador y cerebro principal detrás de esta ya longeva saga animada de fantasía.

La película "Trollhunters: Rise of the Titans" sirve de cierre a la trilogía de series televisivas formada por "Trollhunters: Tales of Arcadia" (2016-2018), "3Below: Tales of Arcadia" (2018-2019) y "Wizards: Tales of Arcadia" (2020).

Del Toro aprovechó la ocasión para pedir a Netflix y a DreamWorks que haya más proyecciones especiales de esta cinta en los cines ya que, en su opinión, aspectos como el sonido o las luchas de las titanes se saborean mejor en la gran pantalla.



Además, Del Toro señaló que no hay nada comparable a "la experiencia de comunidad" que se vive en un cine y dio las gracias a todos los fans de "Trollhunters" por su apoyo a lo largo de los años.

