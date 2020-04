Guillermo del Toro da recomendaciones para la cuarentena por el COVID-19

¿Ya no sabes que hacer en estos día de cuarentena? Guillermo del Toro compartió tres buenas recomendaciones a través de la cuenta de Instagram de Searchlight Pictures. En estos días donde debes permanecer en casa ante la contingencia sanitaria por la pandemia de Coronavirus (COVID-19), el ganador del Premio Oscar recomendó una película, un libro y un álbum de música.

Guillermo del Toro recomendó la película "Birdman" de su entrañable amigo (también ganador del Premio Oscar) Alejandro González Iñárritu. "Esta película no es sólo hermosa, inventiva y vital, es la pura esencia del cine: escenificación, sonido y emociones, ritmo, resuelta en una parábola perfecta, una canción ideal".

En cuanto a una buena lectura, Guillermo del Toro recomendó para estos días de cuarentena "The science of fairy tales" de Edwin S. Hartland, publicado en 1891.

Este libro podría parecer anticuado o incluso viejo para los estándares modernos, pero también es infinitamente fascinante y no muy conocido. Fue de vital importancia en la creación de 'El laberinto del fauno'.

No solo es amante de los monstruos, el "gordo querido" también tiene buenos gustos musicales. Su recomendación musical fue el álbum "The dark side of the moon" de la banda Pink Floyd, lanzado en 1973. "Para mí, es uno de los álbumes 'visuales' más grandiosos de todos los tiempos, el paisaje sonoro (una colaboración perfecta con Alan Parson) siempre me trae imágenes".

El disco fue producido en un intento de romper con los límites de la tecnología existente, pero aún así se siente vivo y repleto de pasión y dolor; es envolvente y tóxico.

