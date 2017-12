Guillermo del Toro es nominado a los Globo de Oro

Los Ángeles.- "The Shape of Water", del mexicano Guillermo del Toro, parte como gran favorita en la 75 edición de los Globos de Oro con siete nominaciones, incluidas mejor película de drama y mejor director, anunció hoy la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

La cinta aspira a los premios de mejor película dramática, mejor director, mejor guion, mejor actriz de drama (Sally Hawkins), mejor actor de reparto (Richard Jenkins), mejor actriz de reparto (Octavia Spencer) y mejor banda sonora original (Alexandre Desplat).

En la categoría reina, la de mejor película de drama, el trabajo de del Toro se medirá a "Dunkirk", "Call Me By Your Name", "The Post" y "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

Y en la de dirección, los rivales del mexicano serán Martin McDonagh ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"), Christopher Nolan ("Dunkirk"), Ridley Scott ("All the money in the world") y Steven Spielberg (The Post").

Guillermo del Toro. Foto: AP

Del Toro también logró una nominación al mejor guion por su trabajo con Vanessa Taylor, categoría donde tendrán como rivales a "The Post", "Lady Bird", "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" y "Molly's Game".

Protagonizada por Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Octavia Spencer y Michael Stuhlbarg, "The Shape of Water" narra la historia de amor entre una mujer muda y una criatura marina en Estados Unidos en el año 1962 con la estética de cuento fantástico tan reconocible de su autor.

Escena de la película. Foto: Internet

La película, toda una carta de amor al cine, puede devolver a Del Toro a la carrera por los Óscar más de una década después de hacerlo con "El laberinto del fauno", obra que le granjeó una nominación al mejor guión original.