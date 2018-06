Guillermo del Toro, el gordo querido, tendrá su estrella

This just in: Chairman of the Walk Of Fame Selection Committee #VinDiBona, Walk Of Famer #EllenK, #LeronGubler of the Hollywood Chamber announced #WalkOfFameClass2019. Congratulations to all the stars! See the list of honorees on https://t.co/A3EBVPq5I9 https://t.co/F6i4dz26E0 pic.twitter.com/OJUvLq7tk6